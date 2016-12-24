НАБУ показало результати експертизи почерку Охендовського

НАБУ оприлюднило результативну частину почеркознавчої експертизи "амбарної книги" Партії регіонів з підписами, які належать голові Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському.

Як зазначається на сайті НАБУ, ці записи в тому числі стали підставою для складання повідомлення про підозру Охендовському.

Копії висновків експертизи з сайту НАБУ

У повідомленні зазначається, що висновок експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Міністерства юстиції України, яка замість належних 10 днів з невідомих причин тривала 3,5 місяці, не підтверджує та водночас і не виключає ймовірність того, що підписи та записи у "амбарній книзі" належать голові ЦВК.

"Відповідно ж до іншої експертизи, проведеної Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром Міністерства внутрішніх справ України (ДНДЕКЦ), підписи та записи від імені підозрюваного у "амбарній книзі" належать саме голові ЦВК", - наголосили в НАБУ.

Крім того, доказами обґрунтованості підозри Охендовському є виписки із банківських рахунків.

"За даними слідства, підозрюваний поповнював свій власний банківський рахунок у ті ж дні, коли ставив підписи в "амбарній книзі". Наприклад, відповідно до одного із записів "амбарної книги" 27.09.2012 голова Центрвиборчкому одержав від помічника одного з народних депутатів Партії регіонів 4,7 тис. дол. США, з яких, як вважає слідство, відповідно до наявних фінансових документів, поклав на власний банківський рахунок 4,5 тис. дол. США", - йдеться в повідомленні.

У НАБУ наголосили, що заяви адвокатів підозрюваного про те, що у повідомленні йому про підозру відсутні відомості про особу, яка передавала кошти, не відповідають дійсності.

"Насправді, такі відомості існують та зазначені у повідомленні про підозру", - підкреслили в Національному антикорупційному бюро.

"З огляду на наведені факти та суспільний резонанс розслідування, детективи НАБУ припускають, що сторона захисту може чинити вплив на свідків. Тому на даному етапі їй відмовлено в наданні інформації про повний перелік зазначених осіб", - заявили в НАБУ.

13 грудня стало відомо, що Охендовському вручили повідомлення про підозру просто в аеропорту "Бориспіль".

Детективи Національного антикорупційного бюро й прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури встановили, що Охендовський як член ЦВК у 2012 році нібито за дорученням членів Партії регіонів і за кошти цієї політсили 6 разів їздив за кордон, аби переконати світ у демократичності виборчого процесу в Україні.

За словами керівника САП Назара Холодницького, документи "чорної бухгалтерії" підтверджують 4 випадки отримання Охендовським готівки в офісі Партії регіонів у Києві на загальну суму 16 734 долари США.

Сам Охендовський називає кримінальне провадження сфабрикованим.