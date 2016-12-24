Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ показало результати експертизи почерку Охендовського

Субота, 24 грудня 2016, 14:02

НАБУ оприлюднило результативну частину почеркознавчої експертизи "амбарної книги" Партії регіонів з підписами, які належать голові Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському.

Як зазначається на сайті НАБУ, ці записи в тому числі стали підставою для складання повідомлення про підозру Охендовському.

Копії висновків експертизи з сайту НАБУ
Копії висновків експертизи з сайту НАБУ

У повідомленні зазначається, що висновок експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Міністерства юстиції України, яка замість належних 10 днів з невідомих причин тривала 3,5 місяці, не підтверджує та водночас і не виключає ймовірність того, що підписи та записи у "амбарній книзі" належать голові ЦВК.

 

"Відповідно ж до іншої експертизи, проведеної Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром Міністерства внутрішніх справ України (ДНДЕКЦ), підписи та записи від імені підозрюваного у "амбарній книзі" належать саме голові ЦВК", - наголосили в НАБУ.

 
 

Крім того, доказами обґрунтованості підозри Охендовському є виписки із банківських рахунків.

"За даними слідства, підозрюваний поповнював свій власний банківський рахунок у ті ж дні, коли ставив підписи в "амбарній книзі". Наприклад, відповідно до одного із записів "амбарної книги" 27.09.2012 голова Центрвиборчкому одержав від помічника одного з народних депутатів Партії регіонів 4,7 тис. дол. США, з яких, як вважає слідство, відповідно до наявних фінансових документів, поклав на власний банківський рахунок 4,5 тис. дол. США", - йдеться в повідомленні.

У НАБУ наголосили, що заяви адвокатів підозрюваного про те, що у повідомленні йому про підозру відсутні відомості про особу, яка передавала кошти, не відповідають дійсності.

"Насправді, такі відомості існують та зазначені у повідомленні про підозру", - підкреслили в Національному антикорупційному бюро.

"З огляду на наведені факти та суспільний резонанс розслідування, детективи НАБУ припускають, що сторона захисту може чинити вплив на свідків. Тому на даному етапі їй відмовлено в наданні інформації про повний перелік зазначених осіб", - заявили в НАБУ.

13 грудня стало відомо, що Охендовському вручили повідомлення про підозру просто в аеропорту "Бориспіль".

Детективи Національного антикорупційного бюро й прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури встановили, що Охендовський як член ЦВК у 2012 році нібито за дорученням членів Партії регіонів і за кошти цієї політсили 6 разів їздив за кордон, аби переконати світ у демократичності виборчого процесу в Україні.

За словами керівника САП Назара Холодницького, документи "чорної бухгалтерії" підтверджують 4 випадки отримання Охендовським готівки в офісі Партії регіонів у Києві на загальну суму 16 734 долари США.

Сам Охендовський називає кримінальне провадження сфабрикованим.

Теми: НАБУПартія регіонів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
НАБУ
"Справа Золотого мандарину": Логвинському повідомили про підозру, але заочно
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Останні новини
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
Ощадбанк профінансує ще 500 бізнесів за підтримки уряду Німеччини
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
19:40
У НКРЕКП пояснили, чому довелося скасовувати мораторій на стягнення боргів за ЖКП
19:35
Новий голова МЗС Франції вже їде до України
19:34
У Мінекономіки прогнозують зростання ВВП на 4,6% цьогоріч
19:33
МЗС: сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями
19:31
Спецпредставниця США підняла у Києві питання призначення голови Рахункової палати всупереч G7
Усі новини...
Реклама: