За добу на Донбасі знешкодили 41 вибухонебезпечний предмет

23 грудня на території Донецької області піротехніки ДСНС вилучили і знешкодили 41 вибухонебезпечний предмет.

Про це повідомляє прес-центр ДСНС.

"Так, на території Слов’янського району Донецької області піротехніки вилучили та знешкодили 1 мінометну міну калібром 120 мм, 11 артилерійських снарядів калібром 76 мм, 9 артилерійських снарядів калібром 75 мм, 5 гранат Ф 1, 4 гранати РГД 33 та 9 підривників", - йдеться в повідомленні.

Також на території міста Бахмут фахівці знешкодили 1 мінометну міну калібром 82 мм, а на території Красногорівки - фрагмент РПГ-7.