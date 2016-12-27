Бойовики ОРДЛО заявляють, що готові до обміну "690 на 47"

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Вівторок, 27 грудня 2016, 16:26

В керівництві бойовиків "ДНР" і "ЛНР" заявляють, що готові провести обмін полоненими з Україною за формулою "690 на 47".

Про це у вівторок повідомляє російське видання ТАСС, з посиланням на так звану "уповноважену з прав людини" бойовиків Дар'ю Морозову.

"На даний момент разом з Луганськом це близько 690 осіб, це – ті, кого підтвердила українська сторона. І з нашого боку – 47 осіб, яких ми готові віддати. Якщо брати окремо, "ДНР" – це цифра "494 на 41", і "196 на 6 – це з боку "ЛНР", - заявила вона.

Як відомо, раніше Бойовики "ДНР" вранці передали керівнику українського Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану двох заручниць Анжеліку Преснякову та Ольгу Сворак.

Теми: Донбас полонені АТО
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Коментарі — 5
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IP: 46.219.218.---tarasska27.12.2016 17:43
У них больше чем 47. А им можно сочувствующими отдать в нагрузку
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IP: 95.135.64.---FLAG27.12.2016 17:06
Олег Паращук:
Якщо,наша влада і,основне - очільник влади в Україні,буде таким же "двоїстим" і непередбачуваним "дволиким Янусом", то - вірогідно,за 1 - го бандита ОРДЛО "здадуть" путлеру всю
Україну... А українські хлопці гинуть кожен день...
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IP: 94.178.118.---sensor+227.12.2016 17:05
лол
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IP: 95.135.64.---FLAG27.12.2016 16:54
Це не тільки - елементарна неповага до України і українців,а і
потворне знущання над здоровим глуздом...Німці,фашисти - не дозволяли такої неповаги до свого ворога. Це російський бандитизм,коріння якого сягають до "пітерської" юності бандита і очільника РФ - путлера...
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IP: 194.44.139.---Олег Паращук27.12.2016 16:45
а далі буде 1000 на 1
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