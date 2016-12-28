В Україні відчули румунський землетрус
На сході Румунії стався землетрус із силою поштовхів 5,6 бали.
Як повідомляє Геологічна служба США, поштовхи були зафіксовані за 8 км на захід від міста Нережу о 1:20 за київським часом.
Осередок землетрусу був розташований на глибині 81 км.
За даними, "Думської" підземні поштовхи відчули одесити. Відлуння стихії докотилося й до столиці – про це мешканці Києва пишуть у соцмережах.
У Кривому Розі та інших українських містах теж відчули.
Землетрус був відчутний також в Молдові.
Українська правда
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