В Украине почувствовали румынское землетрясение

На востоке Румынии произошло землетрясение с силой толчков 5,6 балла.

Как сообщает Геологическая служба США, толчки были зафиксированы в 8 км на запад от города Нережу в 1:20 по киевскому времени.

Очаг землетрясения находился на глубине 81 км.

По данным, "Думской" подземные толчки ощутили одесситы. Эхо стихии докатилось и до столицы - об этом жители Киева пишут в соцсетях.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, толчки на территории Украины составляли от 2 до 3 баллов (по шкале Рихтера), без негативных последствий.

В Кривом Роге и других украинских городах тоже почувствовали.

Землетрясение было ощутимо также в Молдове.

Украинская правда