В Украине почувствовали румынское землетрясение
Среда, 28 декабря 2016, 07:12
На востоке Румынии произошло землетрясение с силой толчков 5,6 балла.
Как сообщает Геологическая служба США, толчки были зафиксированы в 8 км на запад от города Нережу в 1:20 по киевскому времени.
Очаг землетрясения находился на глубине 81 км.
По данным, "Думской" подземные толчки ощутили одесситы. Эхо стихии докатилось и до столицы - об этом жители Киева пишут в соцсетях.
По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, толчки на территории Украины составляли от 2 до 3 баллов (по шкале Рихтера), без негативных последствий.
В Кривом Роге и других украинских городах тоже почувствовали.
Землетрясение было ощутимо также в Молдове.
Украинская правда