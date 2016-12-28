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В Україні відчули румунський землетрус

Середа, 28 грудня 2016, 07:12

На сході Румунії стався землетрус із силою поштовхів 5,6 бали.

Як повідомляє Геологічна служба США, поштовхи були зафіксовані за 8 км на захід від міста Нережу о 1:20 за київським часом.

Осередок землетрусу був розташований на глибині 81 км.

 

За даними, "Думської" підземні поштовхи відчули одесити. Відлуння стихії докотилося й до столиці – про це мешканці Києва пишуть у соцмережах.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, поштовхи на території України становили від 2 до 3 балів (за шкалою Ріхтера), без негативних наслідків.

У Кривому Розі та інших українських містах теж відчули.

Землетрус був відчутний також в Молдові.

Українська правда

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Теми: земляРумуніянадзвичайна подія
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