Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Нардеп от "Оппоблока" предлагает за госсредства пиарить русский язык

Среда, 28 декабря 2016, 16:08

Нардеп от "Оппозиционного блока" Евгений Балицкий предлагает оказывать государственную поддержку развития, популяризации и защиты русского языка и языков национальных меньшинств.

Соответствующий проект закона под его авторством, зарегистрирован в Верховной раде 26 декабря, а 28 декабря обнародован на сайте Верховной Рады.

Балицкий, как и во времена Януковича депутаты от ПР, мотивирует свои предложения Европейской хартией региональных языков в 1992 году.

Проектом закона предлагается в 2017 – 2020 годах за счет государственного бюджета поддержать меры по развитию и популяризации русского языка, других языков национальных меньшинств. Выделение русского в законопроекте никак не объясняется.

Законопроект предусматривает создание и обеспечение работы школ, специальных классов, курсов, кружков и семинаров по изучению русского языка и языков нацменьшинств, создание справочников, словарей, комплектование библиотек русскоязычной литературой и книгами языков нацменьшинств, организацию радио - и телепередач, публикаций. Также речь идет о снижении стоимости информационной, печатной, полиграфической продукции, созданной русским языком, другими языками национальных меньшинств, путем налогового, тарифного, таможенного регулирования, предоставления безвозвратной финансовой помощи.

Средства на финансирование этих мероприятий должны прописываться в государственном и местных бюджетах. В то же время в пояснительной записке указано, что реализация проекта закона не требует дополнительных расходов из государственного бюджета.

Евгений Балицкий был избран народным депутатом по округу №80 г. Мелитополь Запорожской области. Ранее был членом Партии регионов.

Сейчас в Украине действует закон об основах государственной языковой политики, так называемый, языковой закон "Кивалова-Колесниченко". Президент не утвердил решение Верховной рады о его отмене, поэтому закон до сих пор действует. Закон разрешает использование языка в делопроизводстве, которой в регионе пользуется не менее 10% жителей.

Украинская правда

Темы: языкОппозиционный блокПартия регионов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
язык
"Я хотела понимать обращение Зеленского": истории иностранцев, которые учат украинский
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Зеленский подписал закон о продлении перехода на украинский для школ с языками ЕС
Последние новости
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВоздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
Все новости...
Реклама: