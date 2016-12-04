У поліції назвали імена загиблих внаслідок перестрілки у Княжичах
У Міністерстві внутрішніх справ та Нацполіції повідомили імена п’ятьох правоохоронців, які загинули в ніч на 4 грудня внаслідок перестрілки у н.п. Княжичі Броварського р-ну Київщини.
За даними МВС, під час виконання службових обов'язків трагічно загинули начальник відділу управління КОРД ГУ Нацполіції Києва, майор поліції Віталій Валецький, оперуповноважений управління оперативної служби ГУ Нацполіції Києва, старший лейтенант поліції Юліан Рудько, оперуповноважений управління оперативної служби ГУ Нацполіції Києва, лейтенант поліції Олександр Маніца, молодший інспектор Броварського міжрайонного відділу Управління поліції охорони, старший сержант поліції Євген Куртєв та молодший інспектор Броварського міжрайонного відділу Управління поліції охорони, старший сержант поліції Сергій Орлов.
Як відомо, в ніч на 4 грудня в Княжичах внаслідок перестрілки загинули 5 правоохоронців під час спецоперації із затримання групи озброєних зловмисників, яких підозрюють у серії пограбувань і розбійних нападів на киян та жителів Київської області.
Розслідування перестрілки, внаслідок якої загинули силовики, проводитиме прокуратура.
Українська правда
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Поки в нього ТАКІ ЗАМИ, мусора не переможні.
ЯК можна наряд поліції охорони прийняти за нападників, якщо вони приїздять не на приватній лайбі, а на машині з надписом "ПОЛІЦІЯ", якщо самі вони вдягнені у поліцейськіх одностроях, якщо на спинах у них великими білими літерами на чорному фоні написано "ПОЛІЦІЯ ОХОРОНИ"?
Ця версія для дебілів.
В кожному разі-Авакова геть!