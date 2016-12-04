У поліції назвали імена загиблих внаслідок перестрілки у Княжичах

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Неділя, 4 грудня 2016, 15:52

У Міністерстві внутрішніх справ та Нацполіції повідомили імена п’ятьох правоохоронців, які загинули в ніч на 4 грудня внаслідок перестрілки у н.п. Княжичі Броварського р-ну Київщини. 

За даними МВС, під час виконання службових обов'язків трагічно загинули начальник відділу управління КОРД ГУ Нацполіції Києва, майор поліції Віталій Валецький, оперуповноважений управління оперативної служби ГУ Нацполіції Києва, старший лейтенант поліції Юліан Рудько,  оперуповноважений управління оперативної служби ГУ Нацполіції Києва, лейтенант поліції Олександр Маніца,   молодший інспектор Броварського міжрайонного відділу Управління поліції охорони,  старший сержант поліції Євген Куртєв та молодший інспектор Броварського міжрайонного відділу Управління поліції охорони, старший сержант поліції Сергій Орлов. 

 
Віталій Валецький
Юліан Рудько
Юліан Рудько
Олександр Маніца
Олександр Маніца
Євген Куртєв
Євген Куртєв
Сергій Орлов
Сергій Орлов

Як відомо, в ніч на 4  грудня в Княжичах внаслідок перестрілки загинули 5 правоохоронців під час спецоперації із затримання групи озброєних зловмисників, яких підозрюють у серії  пограбувань і розбійних нападів на киян та жителів Київської області.

Розслідування перестрілки, внаслідок якої загинули силовики, проводитиме прокуратура.

Українська правда

Теми: поліція МВС жертви
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Коментарі — 4
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IP: 82.145.221.---kvadrav04.12.2016 17:39
Я впевненний, Аваков зі своїм замом (сопливою шлюхою) розберуться, ї все буде ОК.
Поки в нього ТАКІ ЗАМИ, мусора не переможні.
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IP: 176.36.252.---hehe04.12.2016 17:05
...оперативники сприйняли бійців поліції охорони за нападників...
ЯК можна наряд поліції охорони прийняти за нападників, якщо вони приїздять не на приватній лайбі, а на машині з надписом "ПОЛІЦІЯ", якщо самі вони вдягнені у поліцейськіх одностроях, якщо на спинах у них великими білими літерами на чорному фоні написано "ПОЛІЦІЯ ОХОРОНИ"?
Ця версія для дебілів.
В кожному разі-Авакова геть!
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IP: 176.36.248.---franshiko04.12.2016 16:36
Піймати і віддати людям? Вы в своём уме вообще?? или Вы в каменном веке живете? И потом, их убили коллеги, кого искать?!
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IP: 46.172.153.---vlad04.12.2016 16:26
Дуже і дуже жаль цих молодих та красивих хлопців. Їм би ще жити і жити... Вбивць треба обов'язково піймати і віддати людям......
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