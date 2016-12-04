У поліції розповіли деталі перестрілки у Княжичах

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Неділя, 4 грудня 2016, 16:50

На місці перестрілки у н.п. Княжичі тривають слідчі дії, працює слідча група Нацполіції і прокуратури м.Броварів та Київської області.

Про це на брифінгу повідомив речник управління МВС Київської області Микола Жукович. 

Коментуючи перестрілку в ніч на 4 грудня. внаслідок якої загинули 5 правоохоронців, Жукович повідомив, що у всіх учасників подій була табельна вогнепальна зброя - автоматична і пістолети - була і у представників ГУ Нацполіції П Києва, і у співпробітників поліції охорони. Усі мали спецзасоби та були одягнуті у бронежилети. 

"Можливо, було застосовано світлошумову гранату під авто, щоб знешкодили тих, хто в ньому перебував - а це, можливо, були і злочинці - так думали працівники КОРДу", - зазначив Жукович. 

"У машині перебували представники поліції охорони, вона була розстріляна", - додав він. 

Жукович уточнив, що у спецоперації було задіяно 2 екіпажі поліції охорони - 6 осіб, та співробітники поліції Києва, однак скільки - не уточнив. 

"Наразі маємо 5 загиблих, про шостого, який нібито помер у Броварській лікарні - у поліції Київської області немає такої інформації", - додав Жукович. 

Як відомо, в ніч на 4  грудня в Княжичах внаслідок перестрілки загинули 5 правоохоронців під час спецоперації із затримання групи озброєних зловмисників, яких підозрюють у серії  пограбувань і розбійних нападів на киян та жителів Київської області. Розслідування перестрілки, внаслідок якої загинули силовики, проводитиме прокуратура.

Досудове розслідування проводиться у кримінальному провадженні, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 115 (вбивство) КК України. 

Українська правда 

Теми: поліція Київ жертви
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Коментарі — 5
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IP: 94.231.178.---навроцький04.12.2016 17:45
От, нарешті, Авакову і його мусорській братії аукнулось підле вбивство Сашка Музички "Білого".
Тут не лише відставкою світить Авакову, а повною професійною невідповідністю усього керівництва МВС та розпуском бездарної новоспеченої системи нацполіції.
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IP: 91.225.121.---DND04.12.2016 17:42
Дивусь двома речам (перефразовуючи Гегеля) - бескінечним всесвітом і абсолютною відсутністю сорому у владних креатур. Дякую США, що дозволили коментувати, правда до БЛОГІВ не допускють, крім звісно, проплачених владою одобрямців і борців з шатунами. А цю перестрілку теж можна вважати боротьбою з шатуном? І як цю трагедію завтар роздують там в Орді, і головне немає винуватих, а ГПУ все це спустить на гальма.
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IP: 78.111.186.---Виктор Воляновский04.12.2016 17:37
Уже появилась информация от Шкиряка, что в Княжичах задержали трёх бандитов грабителей, на кторых охотились, то не исключено, что они окажутся убийцами пяти полицейских. А вообще Если при проведении спецоперации её участники не могут обезопасить себя, то на какую помощь от них надеяться простым гражданам. Всё произошедшее ещё раз показало бездарность руководства МВД и полное отсутствие профессионализма, как у них, так, естественно, и у подчинённых.
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IP: 93.75.194.---svp7804.12.2016 17:19
Виглядає що мєнти-оборотні чистили будинок, спрацювала сигналізація. ДСО виїхали на місце, і сталось те, що сталось. Але великі сумніви в тому, що там була "спецоперація із затримання групи озброєних зловмисників"
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IP: 176.36.252.---hehe04.12.2016 17:07
...оперативники сприйняли бійців поліції охорони за нападників...
ЯК можна наряд поліції охорони прийняти за нападників, якщо вони приїздять не на приватній лайбі, а на машині з надписом "ПОЛІЦІЯ", якщо самі вони вдягнені у поліцейські однострої, якщо на спинах у них великими білими літерами на чорному фоні написано "ПОЛІЦІЯ ОХОРОНИ"?
Ця версія для дебілів.
В кожному разі-Авакова геть!
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