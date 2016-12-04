Муженко: Загроза агресії з боку РФ надходить і з півночі, і з Криму

00
1
Неділя, 4 грудня 2016, 17:46

Загроза масштабної російської агресії надходить не лише зі сходу України, а й з півночі, південно-Заходу і тимчасово окупованого Криму, де РФ зосередила істотні наступальні можливості.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив начальник Генштабу України Віктор Муженко. 

"Загроза для України надходить звідусіль, де є російські війська. Це не лише схід. Ми можемо чекати удару від російських угрупувань з півночі, з заходу і з півдня, з Криму, де російські зосередили істотні наступальні можливості", - заявив Муженко. 

Він додав, що у Генштабі реально оцінюють ці загрози військового характеру і прораховують ймовірні сценарії розвитку подій на випадок масштабної російської агресії.

"Ці сценарії відпрацьовуються під час навчань, ми вчимося мобільній і гнучкій обороні, концентруємо зусилля на найбільш загрозливих напрямках", - зазначив начальник Генштабу. 

Також Муженко зазначив, що ситуація в армії наразі докорінно відрізняється від тієї, яка була на початку збройної агресії РФ.

"Бойовий потенціал ЗСУ незрівнянно вище, війська навчені і забезпечені, оснащені сучасною зброєю і зв'язком, вони набули реальний досвід бойових дій. Крім того в Україні зараз вже є майже 100 тисяч резервістів оперативного резерву - солдати і офіцери, які мають військовий досвід. Також триває формування підрозділів територіальної оборони, які будуть перебувати у постійній готовності до організації опору на випадок наступу противника. Усе це в комплексі робить можливу агресію РФ безглуздою", -  зазначив Муженко. 

Як відомо, Генштаб ЗСУ сформував 4 батальйони за стандартами НАТО.

Раніше Муженко заявляв, що Україна готова до широкомасштабних дій підтримуваних Росією сепаратистів на території країни.

Теми: Росія Крим Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Російський банк у анексованому Криму відключить банкомати: "загроза DDoS-атаки" 4 грудня 2016, 17:10
У Росії автобус з дітьми потрапив у ДТП: 12 загиблих 4 грудня 2016, 16:37
Росіянам вже не цікаво, що відбувається в Україні 4 грудня 2016, 14:56
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 178.94.150.---Jurisemf04.12.2016 18:29
У нас угроза исходит изнутри страны! Сколько сепаров внутри-не пересчитать! Худо будет. ребята!!! Пока льют грязь на власть(а я их не боготворю), вся нечисть поднимает голову!!! И потом,вспомните мои слова, будете посыпать голову пеплом(в том числе и журналисты) да поздно будет!!! Думайте.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Порошенко закликав не влаштовувати розбірки через події в Княжичах
Будинок депутата Котвіцького обстріляли з гранатомета
Порошенко: Винні у перестрілці у Княжичах мають бути покарані
"Автомайдан" приїхав до Авакова
Усі новини
Фото

Від Парижа до Нью-Йорка. 9 найбільш Instagram-них місць у світі

Кіно

Нашумілий фільм "Люди, які прийшли до влади" можна подивитися онлайн