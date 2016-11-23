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Муженко: Армія готується до кількох сценаріїв ескалації з Росією

Середа, 23 листопада 2016, 14:40

Україна готова до широкомасштабних дій підтримуваних Росією сепаратистів на території країни.

Про це в інтерв'ю агентству BNS заявив начальник Генштабу генерал Віктор Муженко під час візіту до Вільнюсу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми розглядаємо сценарії від можливої ескалації конфлікту на південному сході України до широкомасштабної агресії щодо України. За цими сценаріями відпрацьовуються відповідні контрзаходи. Ці війська готуються до цього, комплектуються, і на сьогоднішній день ми здатні протистояти Російської Федерації. Наскільки ми до цього готуємося, ми прогнозуємо, значить, ми вважаємо, що ці сценарії можуть бути реальні", - сказав він.

Муженко зазначив, що у нього немає ніяких сигналів про те, що майбутня адміністрація Дональда Трампа змінить курс і відмовиться від наміченої підтримки Україні.

Він нагадав, що США виділяють кошти на реформу ЗС України з метою, щоб вона відповідала стандартам НАТО, ця фінансова підтримка оцінюється приблизно в 500 млн. доларів.

"Принаймні, з того, що ми знаємо, зі спілкування з американськими військовими - то ніяких змін поки що не передбачається. Тобто і питання допомоги, в тому числі і допомоги радниками, і питання підготовки (наших військових) інструкторами відповідно, в тому числі і питання матеріальної допомоги, вирішення про яку вже були прийняті - все це поки залишається в силі. І якихось інших сигналів у нас немає на сьогоднішній день", - сказав він.

Як відомо, Генштаб ЗСУ сформував 4 батальйони за стандартами НАТО.

"Українська правда" у Threads

Теми: МуженкоарміяРосія
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