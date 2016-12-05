ЗМІ викрили знятий в "ДНР" фейк про "бойовиків ІДІЛ" в Азові

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Понеділок, 5 грудня 2016, 01:31

Журналісти "Російської служби Бі-бі-сі" викрили зняті бойовиками "Донецької народної республіки" "докази" того, що в підрозділі "Азов" нібито воюють терористи "Ісламської держави".

Фейк подавався як видобуток хакерів з "Кіберберкута", а знімальним майданчиком послужила "Ізоляція", в минулому - завод і найбільший культурний центр Донецька, нині - трудовий табір "міністерства держбезпеки ДНР", пише Бі-бі-сі.

Фото і відео вистави з'явилися 3 січня 2016 року у одній зі сторінок хакерської групи "Кіберберкут" в соцмережі "ВКонтакте". У пості йшлося про те, що хакери отримали доступ до смартфону одного з бійців "Азова", де і виявили матеріали.

На відео четверо чоловіків в "постмодерністському" обмундируванні: чорно-зелений камуфляж британської армії на одному з них поєднувався з головним убором з символікою ІДІЛ.

Двоє інших носили хустки-арафатки, доречні, швидше, в пустелі, і нашивки українського спецпідрозділу "Азов".

Останній був схожий на ніндзя - в масці з написом арабською "Немає бога, крім Аллаха, і Мухаммед пророк його" і чорному китайському тактичному костюмі 91G09.

Вони вивантажили з машини зброю, в основному вироблену в країнах Євросоюзу, провіант, спорядження і кальян, куріння якого строго заборонено у реальних, а не "ряджених" ісламських фундаменталістів.

"Ряджені" обладнали "позицію" в одному з довколишніх цехів; немов на виставці, оточили себе зброєю, прапорами ІДІЛ і "Азова" і почали фотографуватися, прикриваючи обличчя хустками.

Вистава продовжилася в сусідніх будівлях під вигуки "Аллаху акбар!" і постріли в бік приватного сектора і терикону.

На фото: слева постановка боевиков
На фото: слева постановка боевиков "ДНР", справа - "Изоляция" до оккупации Донбасса
Русская служба Би-би-си
На фото: слева постановка боевиков
На фото: слева постановка боевиков "ДНР", справа - "Изоляция" до оккупации Донбасса
Русская служба би-би-си

Бі-бі-сі вдалося знайти місце зйомки за допомогою географічного сервісу Wikimapia. Ним виявився фонд "Ізоляція" в Донецьку. На прохання журналістів, співробітники фонду вивчили фейк і також прийшли до висновку, що зйомка зроблена саме тут.

Так, всі 18 фотографій і два відеоролика, де "ряджені" брязкали зброєю на тлі прапорів ІДІЛ і "Азова", зроблені в цеху, що раніше належав компанії "Прима". Там вироблялися пінополістирольні плити, залишки яких видно на задньому плані постановочних фото.

Багато російських інтернет-ЗМІ, наприклад, "Вести.Ru", "Ридус", "Ислам сегодня", включили фейк в свої новинні стрічки. Телеканали "Звезда" і ТВЦ показали фейк в ефірі. Російське агентство Sputnik, що працює на іноземних мовах, кілька разів ілюструвало фальшивим знімком статті про ІДІЛ.

Теми: "ДНР" "Азов"
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