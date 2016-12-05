Парубій сказав про 6 загиблих у Княжичах: Співчуваємо

Голова Верховної Ради Андрій Парубій висловив співчуття сім’ям шести правоохоронців, яких убили у Княжичах 4 грудня.

"Між суботою й неділею сталася страшна трагедія у селі Княжичі Броварського району на Київщині. Загинули шість правоохоронців", – сказав він на початку погоджувальної ради парламенту.

"Поліцейські щодня ризикують своїм життям не лише на фронті, а й у мирних місцях. Загиблі були молоді хлопці, і зараз їхні родини потребують підтримки", – заявив спікер.

"Я висловлюю від імені усіх народних депутатів і нашої погоджувальної ради співчуття родинам загиблих правоохоронців. І сподіваюся, що прозорим розслідуванням буде встановлено причини цієї великої трагедії", – додав він.

Раніше повідомлялося про 5 загиблих унаслідок перестрілки між співробітниками Служби держохорони і поліції, яка сталася в ніч на 4 грудня у с. Княжичі. Про шостого, який нібито помер у Броварській лікарні, у поліції Київської області о 16 годині неділі не було даних.

Хід досудового розслідування інциденту перебуває на особистому контролі генерального прокурора Юрія Луценка.

Президент Петро Порошенко також узяв під особистий контроль хід розслідування і закликав не використовувати трагедію у Княжичах для того, щоб "влаштовувати розбірки" та дестабілізувати політичну ситуацію.