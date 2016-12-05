Порошенко говорив на фракції про "плівки Онищенка"

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Понеділок, 5 грудня 2016, 21:43

На засіданні фракції БПП президент Петро Порошенко відреагував на звинувачення нардепа Олександра Онищенка.

Про це розповіли деякі члени фракції БПП.

"Президент сказав, що ніяких плівок немає і бути не може апріорі. Це така лінія захисту ", - заявив Ігор Гринів.

"Він відповів: Є плівки - давай плівки. Є прізвища - називай. Нічого немає, тому це пусті балачки", - зазначив Олексій Гончаренко.

"Президент сказав те, що вже офіційно говорилося, тобто що це брехня", - зазначив інший депутат, який попросив не згадувати його імені.

Окрім Порошенка, на фракції були також присутні прем'єр-міністр Володимир Гройсман та міністр фінансів Олександр Данилюк.

Основна тема засідання була присвячена законопроектам щодо прийняття державного бюджету.

Раніше повідомлялося, що народний депутат-утікач Олександр Онищенко володіє чотирма кейсами записів з матеріалами, які компрометують президента Петра Порошенка та його оточення.

Роман Кравець, УП

Теми: Порошенко Онищенко
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