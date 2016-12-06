Поліція вимагатиме арешту грабіжників з Княжичів

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Вівторок, 6 грудня 2016, 07:28

Національна поліція вимагатиме арешту членів угрупування крадіїв, яке спровокувало смертельну стрілянину у Княжичах.

Про це розповів т.в.о. голови Національної поліції України Вадим Троян, передає Укрінформ.

"Наразі вони затримані. Ми відпрацьовуємо з ними слідчі дії і паралельно проводимо оперативні заходи, аби підкріпити докази слідством, після чого добиватимемося їх арешту", - сказав Троян.

Тим часом, за його словами, усі необхідні експертизи тіл загиблих у Княжичах правоохоронців мають бути завершені вже сьогодні, після чого їх віддадуть рідним.

"Ми очікуємо, що тіла померлих передадуть рідним сьогодні, після чого пройдуть похорони. Я говорив про це із ГПУ", - сказав Троян.

Він додав, щоНаціональна поліціядопомагає родинам у організації проводів та намагається надати родичам полеглих моральну підтримку.

"З родинами ми спілкуємося регулярно, декого привозимо до Києва із інших міст, працюємо з сім’ями, адже це – наші співробітники", - зазначив т.в.о. голови Нацполіції.

Як відомо, у ніч на 4  грудня в Княжичах внаслідок перестрілки загинули 5 правоохоронців під час спецоперації із затримання групи озброєних зловмисників, яких підозрюють у серії пограбувань і розбійних нападів на киян та жителів Київської області.

Розслідування перестрілки, внаслідок якої загинули силовики, проводитиме прокуратура.

Досудове розслідування проводиться у кримінальному провадженні, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 115 (вбивство) КК України. 

Теми: поліція МВС
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