У НАБУ перевіряють компромат Онищенка, але справу порушити не можуть

00
0
Вівторок, 6 грудня 2016, 11:39

НАБУ перевіряє інформацію, оприлюднену депутатом Олександром Онищенком про підкуп депутатів, але до Єдиного реєстру розслідувань справа не занесена.

Про це "Українській правді" повідомили у прес-службі НАБУ.

"Оприлюднена у ЗМІ інформація народного депутата Олександра Онищенка щодо так званої купівлі-продажу голосів парламентарів під час голосування у Верховній Раді наразі вивчається Національним антикорупційним бюро України", - зазначили у НАБУ.

"Наголошуємо, будь-які гучні заяви, які не підкріплені фактами, не можуть бути підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру державних розслідувань", - підкреслили в НАБУ.

Водночас Антикорупційна агенція закликає Олександра Онищенка уточнити, кому, коли та за яких обставин пропонувалися гроші.

"А також за наявності надати документальні підтвердження своїх слів щодо підкупів депутатів окремими державними службовцями для того, щоб мати можливість прийняти рішення щодо подальших процесуальних дій", - уточнили в НАБУ.

На уточнююче питання, що саме може бути підтвердженням, у прес-служба НАБУ пояснили, що "мають бути конкретні факти: хто, коли, кому, скільки, за яких обставин тощо".

"Що може бути доказом, визначено у КПК ст. 84-90", - додали у прес-службі. 

Як відомо, раніше Онищенко заявляв УП, що його адвокати тричі направляли в НАБУ запити про зустріч з цього питання. "Вони не хочуть. За останній місяць тричі зверталися з офіційними листами. Ми отримували відповіді. Вони не хочуть зустрічатися в Лондоні, пропонують Варшаву", - розповідав Онищенко.

Оксана Коваленко, УП

Теми: Онищенко НАБУ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Від НАБУ й ГПУ вимагають назвати замовника "цькування Яценюка" 6 грудня 2016, 10:40
Порошенко говорив на фракції про "плівки Онищенка" 5 грудня 2016, 21:43
Охоронцю Порошенка, якого звинувачував Онищенко, дали квартиру 5 грудня 2016, 16:58
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Мін'юст оголосив конкурс на головного люстратора
У НАБУ перевіряють компромат Онищенка, але справу порушити не можуть
Рада відв'язала зарплату бійців передової від зарплати строковиків
Від НАБУ й ГПУ вимагають назвати замовника "цькування Яценюка"
Усі новини
Фотоконкурс

Хотин vs Львівська опера. Обрано 10 переможців "Вікі любить пам’ятки"

Нюанси поцілунків

5 речей, які варто знати про поцілунки