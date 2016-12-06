Порошенко: нервування Кремля через навчання свідчить, що нас бояться

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Вівторок, 6 грудня 2016, 13:33

Президент Петро Порошенко вважає, що різка реакція Кремля на українські військові навчання поруч з Кримом свідчить про те, що у Росії Україну бояться.

Про це він сказав перед врученням нагород військовослужбовцям з нагоди дня збройних сил України.

За його словами, бойова міць української армії значно зросла протягом останнього часу.

"Ефективність проведеної роботи засвідчена під час нещодавно проведених контрольно-льотних випробувань зенітних керованих ракет. Єдине, що у Москві трохи понервували. Це значить, що ми робили все добре і правильно", – сказав він.

Загалом у 2016 році, за його словами, було проведено понад 500 військових навчань в Україні та за її межами, у тому числі з залученням інструкторів НАТО та ЄС.

Порошенко додав, що з початку 2016 року на військову службу за контрактом прийнято 65 900 військовослужбовців.

Також він розповів про покращення забезпечення армії зброєю, заявивши, що у 2016 році підприємствами поставлено близько 1300 одиниць нового та модернізованого озброєння та техніки, ще 700 одиниць було відремонтовано.

Крім того, за його словами, багато військового обладнання постачають західні партнери України.

"Наразі виконуються понад 40 контрактів на поставку нам різних засобів оборони на загальну суму – уявіть собі – півтора мільярда доларів", – сказав він.

За його словами, ці країни також надали бронетехніку, безпілотники, прилади спостереження, засоби зв'язку, а також обладнання, про яке "не скажеш відкрито на телекамери".

Порошенко також розповів, що загалом 278 поранених військових лікувалися в 19 країнах, 257 з них вже повернулися.

За словами Порошенка, загальна кількість жертв за час військового конфлікту з Росією сягнула 10 тисяч людей, з яких 7500 – цивільні.

"Цей смертний гріх на душах найвищого військово-політичного керівництва Російської Федерації, яке прагне відновити імперію і зневажає життя і долю людей", – заявив він.

За його словами, на окупованих територіях Донбасу перебувають 700 російських танків, 1200 бойових броньованих машин, понад 1000 артилерійських систем та більше 300 реактивних систем залпового вогню.

"З одного боку така присутність свідчить проте, що вони нас бояться. З іншого боку, це свідчить про те, що у будь-який момент на нас може посунути не лише це все, але й те, що сконцентровано і нависло над ними по той бік україно-російського кордону", – вважає він.

Порошенко також вручив золоті зірки Героя України рідним українських військовослужбовців Андрія Снітка і Сергія Табали, які у 18-річному віці загинули під Іловайськом та у Донецькому аеропорту відповідно.

Як відомо, перед проведенням Україною військових навчань у Херсонській області Росія прислала ноту, у якій пригрозила збивати українські ракети та знищувати пускові установки. Ця погроза не була втілена у життя.

Олег Шанковський, УП

Теми: армія Порошенко
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