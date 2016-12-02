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Україна завершила навчальні ракетні стрільби на півдні – Генштаб

П'ятниця, 2 грудня 2016, 10:29
Україна завершила навчальні ракетні стрільби на півдні – Генштаб

Повітряні сили Збройних сил України завершили навчальні ракетні випробування на півдні країни.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook начальник Генерального штабу Збройних сил Віктор Муженко.

"Успішно завершені контрольно-льотні випробування зенітних керованих ракет. Збройні сили зробили потужний крок в плані підвищення своєї боєздатності і набуття спроможностей по захисту своєї держави", – повідомив він.

Як відомо, 26 листопада в Генштабі Збройних сил України повідомили про плани провести навчання Повітряних сил ППС з 1 до 2 грудня 2016 року в південній частині України. Відповідне сповіщення отримали також і міжнародні авіаперевізники.

Росія в ноті до військового аташе в складі посольства України в РФ пригрозила ракетним ударом у випадку проведення Україною військових навчань поруч із Кримом.

Секретар РНБО України Олександр Турчинов заявив, що суверенний повітряний простір РФ у Чорному морі закінчується посередині Керченської протоки, а там Україна стріляти не планує.

До вечора 1 грудня в Міноборони України заявили про успішне завершення першого дня проведених навчань з виконання практичних пусків зенітних керованих ракет і що в п'ятницю вони будуть продовжені в повному обсязі.

За результатами першого дня було успішно здійснено 16 пусків ракет з метою ураження умовних цілей.

Водночас 2 грудня в Херсонській області тривають навчання Повітряних сил Збройних сил України, однак запуски ракет не здійснюються.

"Згідно з планом проведення навчань, у нас сьогодні резервний день. Запуску ракет немає", – заявив у п'ятницю начальник прес-служби Повітряних сил ЗСУ Роман Юрчило.

Українська правда

Теми: арміяКрим
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