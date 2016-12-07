Автор заяв про вілли Яценюка вибачився перед екс-прем'єром

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Середа, 7 грудня 2016, 12:59
atn.ua

Галерист Олег Торгало, який раніше звинуватив екс-прем'єра Арсенія Яценюка в покупці 24 вілл в Маямі, назвав свою інформацію неперевіреною і вибачився за неї.

Про це він написав у коментарях до посту Яценюка, в якому той опублікував скани позовної заяви до суду проти Торгало.

"Я приношу свої вибачення Арсенію Яценюку. Також всім щирим патріотам, яким моя публікація доставила негативні емоції, чиїх очікувань не виправдав я", – написав він.

Торгало запевнив, що отримав цю інформацію від "колишнього американського друга", який раніше обіцяв назвати адреси цих вілл і назви офшорних компаній, за допомогою яких вони були куплені, а також фото та відео Яценюка на цих віллах, однак потім замовк і відключив всі види зв'язку.

"Якщо буде завгодно Арсенію Яценюку, я готовий пройти у його фахівців перевірку на детекторі брехні. Щоб переконати заявника і тих, хто сумнівається в тому, що це не було заздалегідь продуманою провокацією, що я зовсім не маю жодного відношення до будь-яких антиукраїнських сил, його політичних опонентів, і це не є плодом моєї уяви", – запевнив Торгало.

 

Як відомо, раніше Торгало написав, що Яценюк купив у Маямі 24 вілли ціною від 1 до 5 млн доларів.

"Вибирав сам все по каталогах, деякі сам і дивився, на інші послав помічників", – заявив Торгало.

Цю інформацію підхопили багато ЗМІ і політиків. Яценюк у свою чергу подав на Торгало в суд.

Українська правда

Теми: Яценюк
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Коментарі — 6
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IP: 195.242.80.---val mashtak 07.12.2016 14:45
Олег, будь осмотрительнее впредь с этими т.н. “американскими” друзьями. Они ведь в подавляющем большинстве своем и в США на ПМЖ оказались исключительно благодаря сотрудничеству с ФСБ РФ. Молодец, что быстро сообразил, какая незавидная роль тебе была отведена этими т.н. друзьями.
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IP: 195.16.76.---Анталов Ростік07.12.2016 14:39
Алексей Петренко:
Таку інформацію взагалі опубліковувати якось не правильно, якщо ти звичайно не Лещенко, він також любить матеріали без фактів, типу чув, бачив, мені казали!
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IP: 93.74.65.---Алексей Петренко07.12.2016 14:17
laa1999:
Во время информационной войны, таких распространителей нужно наказывать и не просто штрафом.
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IP: 37.229.144.---Ал Чак07.12.2016 13:59
laa1999:
Вообще, не ясно, кто больше идиот - Торгало или так называемый СМИ, которые посчитали этого Торгало вменяемым человеком и источником информации(!)
Абсолютно точно, земляк.
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IP: 78.154.171.---laa199907.12.2016 13:25
Вообще, не ясно, кто больше идиот - Торгало или так называемый СМИ, которые посчитали этого Торгало вменяемым человеком и источником информации(!)
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