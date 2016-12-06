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Комітет проти зняття недоторканності з Новинського

Вівторок, 6 грудня 2016, 15:03
Комітет проти зняття недоторканності з Новинського

Комітет Верховної Ради не одержав достатніх відомостей, які доводили б причетність нардепа від "Опоблоку" Вадима Новинського до злочинів, вказаних у поданні.

Таке рішення озвучили на засіданні комітету ВР у вівторок, передає кореспондент УП.

"Комітет не одержав достатньо відомостей від генеральної прокуратури для надання дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності Новинського", - зачитав в.о. голови комітету Павло Пинзеник висновок.

За таке рішення проголосувало шестеро членів комітету.

"Я зараз підписую цей висновок і направляю його голові Верховної Ради і далі голова Верховної Ради вирішує, чи відправити подання на доопрацювання, чи винести його в зал", - зазначив Пинзеник.

Як відомо, раніше Парубій дав зрозуміти, що винесе на голосування питання зняття з Новинського депутатської недоторканності.

"Я не дозволю затягувати цю справу", - сказав Парубій.

"Цього разу я впевнений, що Верховна Рада повинна сказати своє слово і дати можливість правоохоронним органам визначати є чи нема складу злочину", - додав Парубій.

Регламентний комітет Верховної Ради на засіданні 16 листопада відклав питання зняття депутатської недоторканності з Новинського, який фігурує в кримінальній справі про тиск на церкву, зажадавши додаткових пояснень від ГПУ. Комітет одностайно підтримав пропозицію розглянути вказане питання на наступному засіданні.

Луценко заявив, що вважає "кришування" у справі Вадима Новинського неприпустимим. За даними УП, на рішення комітету могли впливати лідери БПП і "Народного фронту".

Новинський, зокрема, звинувачується в утриманні під вартою помічника покійного митрополита Володимира – архієпископа Драбинка з метою змусити Володимира відректися від престолу.

У вівторок стало відомо, що у цій справі також оголосили підозру Коряку, екс-президенту Віктору Януковичу і екс-голові МВС Віталію Захарченкові.

Про перебіг минулого засідання детальніше читайте в матеріалі "Трагікомедія "Святі і грішники", або "Недоторканний Новинський".

Роман Романюк, Олександр Шумілін, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Верховна РадаНовинськийпрокуратура
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