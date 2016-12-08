Тука вважає, що 75% переселенців вже не повернуться на Донбас

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Четвер, 8 грудня 2016, 16:14

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука вважає, що в Україні близько 75% людей, які стали вимушеними переселенцями, вже за будь-яких обставин не повернуться на Донбас.

Про це він заявив під час конференції "Шлях до миру: людський вимір".

"Зараз ми маємо статистику, за якою близько 75% людей, які стали вимушеними переселенцями, вже за будь-яких обставин не повернуться на Донбас. Це потребує величезних переформатувань в державній політиці щодо майбутнього не тільки вимушених переселенців, а й взагалі суспільства", - зазначив Тука.

За його словами, ніхто в Україні - ні суспільство, ні громадські організації - не був готовий до такого масового явища, сподіваючись, що воєнні дії швидко закінчаться і люди повернуться до місця свого проживання.

Тука зазначив, що використання ситуації з біженцями або вимушеними переселенцями - це одна із складових гібридної війни Росії. 

Укрінформ

Теми: Тука переселенці
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