Джерела: Порошенко збирав таємну зустріч лідерів БПП
Президент Петро Порошенко збирав в середу спікерів фракції БПП та керівників цієї фракції.
Про це "Українській правді" повідомили кілька депутатів, які були на цій зустрічі.
Згідно з інформацією, близько дев’ятої вечора середи на зустрічі були присутні приблизно 20 нардепів БПП.
Зокрема, там були Олексій Гончаренко, Іван Винник, Борислав Розенблат і всі лідери груп БПП.
Порошенко мотивував депутатів більше ходити на ефіри та відстоювати позиції політичної сили, а також більше співпрацювати з урядом.
Крім того, президент запевняв, що вже найближчим часом Україна отримає безвізовий режим.
Водночас чіткої дати безвізу Порошенко не називав.
Окрема увага була приділена і "плівкам Онищенка".
"Хай оприлюднює суми, хай оприлюднює прізвище. Зараз це все лише голослівні заяви", - переказує слова президента один з присутніх депутатів.
"Президент просто переконує, що нічого в Онищенка немає", - додає інший співрозмовник.
Роман Кравець, УП
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А ця анонсована таємна зустріч і повідомленням про неї кількох депутатів, є спланованою акцією адміністрації президента для оббілювання його корупційної постаті. Ось мов! Президент на "ТАЄМНОЙ" зустрічі переконував, що нічого в Онищенка не має. І ця таємна сходка вже на другий день стає відомою усій Україні. Хотілося би звернутись до організаторів таких акцій, не сприймайте український народ за дурнів!