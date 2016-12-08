Джерела: Порошенко збирав таємну зустріч лідерів БПП

Президент Петро Порошенко збирав в середу спікерів фракції БПП та керівників цієї фракції.

Про це "Українській правді" повідомили кілька депутатів, які були на цій зустрічі.

Згідно з інформацією, близько дев’ятої вечора середи на зустрічі були присутні приблизно 20 нардепів БПП.

Зокрема, там були Олексій Гончаренко, Іван Винник, Борислав Розенблат і всі лідери груп БПП.

Порошенко мотивував депутатів більше ходити на ефіри та відстоювати позиції політичної сили, а також більше співпрацювати з урядом.

Крім того, президент запевняв, що вже найближчим часом Україна отримає безвізовий режим.

Водночас чіткої дати безвізу Порошенко не називав.

Окрема увага була приділена і "плівкам Онищенка".

"Хай оприлюднює суми, хай оприлюднює прізвище. Зараз це все лише голослівні заяви", - переказує слова президента один з присутніх депутатів.

"Президент просто переконує, що нічого в Онищенка немає", - додає інший співрозмовник.

Роман Кравець, УП