Джерела: Порошенко збирав таємну зустріч лідерів БПП

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Четвер, 8 грудня 2016, 17:06

Президент Петро Порошенко збирав в середу спікерів фракції БПП та керівників цієї фракції.

Про це "Українській правді" повідомили кілька депутатів, які були на цій зустрічі.

Згідно з інформацією, близько дев’ятої вечора середи на зустрічі були присутні приблизно 20 нардепів БПП.

Зокрема, там були Олексій Гончаренко, Іван Винник, Борислав Розенблат і всі лідери груп БПП.

Порошенко мотивував депутатів більше ходити на ефіри та відстоювати позиції політичної сили, а також більше співпрацювати з урядом.

Крім того, президент запевняв, що вже найближчим часом Україна отримає безвізовий режим.

Водночас чіткої дати безвізу Порошенко не називав.

Окрема увага була приділена і "плівкам Онищенка".

"Хай оприлюднює суми, хай оприлюднює прізвище. Зараз це все лише голослівні заяви", - переказує слова президента один з присутніх депутатів.

"Президент просто переконує, що нічого в Онищенка немає", - додає інший співрозмовник.

Роман Кравець, УП

Теми: БПП
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Коментарі — 3
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IP: 93.74.55.---ЦЮК08.12.2016 18:09
Президент, хоть і Порошенко, но не такий дурний, щоб про свої фінансові проблеми з Онищенком інформувати клаку із 20 осіб.
А ця анонсована таємна зустріч і повідомленням про неї кількох депутатів, є спланованою акцією адміністрації президента для оббілювання його корупційної постаті. Ось мов! Президент на "ТАЄМНОЙ" зустрічі переконував, що нічого в Онищенка не має. І ця таємна сходка вже на другий день стає відомою усій Україні. Хотілося би звернутись до організаторів таких акцій, не сприймайте український народ за дурнів!
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IP: 91.225.119.---Gnoom08.12.2016 17:32
Мабуть Лесика Довгого замочать,бо дуже багато знає!
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IP: 178.159.56.---John Novik08.12.2016 17:27
Будут грабить!
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