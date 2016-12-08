Азаров зник із Facebook

Сторінка колишнього прем'єр-міністра України Микола Азаров, яка раніше була відкрита для всіх, і де з'являлися повідомлення від імені Азарова, зникла із соцмережі Facebook.

Так, на сторінці аккаунту Nikolay.Azarov з'являється повідомлення про недоступниість матеріалу.

Як відомо, у четвер правоохоронці заявили, що в Києві знайшли таємну квартиру Азарова, де зберігалася велика кількість коштовних речей, включно із антикварними книгами і коштовними картинами.

Знайдене майно вже оцінили у кілька мільйонів доларів.

Українська правда