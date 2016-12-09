Лещенко просить звіту СБУ щодо стеження за журналістами УП

Депутат фракції "Блок Петра Порошенка" Сергій Лещенко просить голову Служби безпеки України Василя Грицака прояснити ситуацію зі стеженням за журналістами "Української правди".

Відповідний запит зачитала перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко:

"Запит Сергія Лещенка до голови Служби безпеки України щодо стеження за співробітниками інтернет-видання "Українська правда".

Як відомо, у жовтні журналісти "Української правди" вимагали від президента і силових структур пояснити, для чого прослуховували працівників видання впродовж року.

Керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук ухилився від відповіді на запитання, чи СБУ прослуховує журналістів УП.

Однак СБУ порушила справу за фактом прослуховування журналістів "Української правди" і провела низку допитів за матеріалами, які були опубліковані виданням 28 жовтня.

Олена Рощенко, УП