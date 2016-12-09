Журналіст: у Порошенка грозять британським ЗМІ позовами через Онищенка
Журналіст Максим Такер стверджує, що адвокати президента Петра Порошенка пригрозили подати позов проти британських ЗМІ за поширення заяв депутата від "Волі народу" Олександра Онищенка про підкуп депутатів Ради в інтересах президента.
Про це він написав у своєму твіттері.
"Щойно отримав листа від адвокатів Порошенка з погрозою подати позов проти британських ЗМІ, які поширюють заяви Онищенка про те, що він підкуповував народних депутатів. Що Порошенко підкуповував народних депутатів", – написав він.
Just got letter from Poroshenko lawyers threatening to sue UK media repeating Onischenko claim he bribed MPs. That Poroshenko bribed MPs.— Maxim Tucker (@MaxRTucker) December 8, 2016
"Українська правда" звернулася до Такера з проханням показати цього листа і очікує відповіді.
Такер публікується на BBC та низці інших видань як фрілансер.
Як відомо, перебуваючи у Великобританії Онищенко заявив, що через нього АП здійснювала підкуп депутатів заради певних голосувань. Він зазначив, що готовий передати ці матеріали НАБУ, але не хоче це робити у Варшаві, де, за його словами, представники НАБУ пропонували йому зустріч.
Крім того, Онищенко заявив, що передав Сполученим Штатам Америки компромат на президента Петра Порошенка, який він начебто записував протягом року.
Українська правда
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