Британський журналіст не зупинятиме підготовку статті про Онищенка

Британський журналіст Максим Такер має намір продовжувати підготовку статті щодо звинувачень депутата від "Волі народу" Олександра Онищенка на адресу президента Петра Порошенка, незважаючи на застереження адвокатів останнього.

Про це він заявив у коментарі "Українській правді".

За словами Такера, раніше він звернувся за коментарем на цю тему до Адміністрації президента і отримав від неї відповідь, а слідом за нею – лист від британських адвокатів, які застерігали від публікації матеріалу, пригрозивши судом.

Журналіст додав, що не може опублікувати сам лист, оскільки в ньому містилося зобов'язання про нерозголошення згідно з британським законодавством. Він лиш повідомив, що у листі на 2,5 сторінках містилися тези про те, чому звинувачення Онищенка, на їх думку, є неправдивими, а також про те, що публікація матеріалу може завдати репутаційних збитків Порошенкові.

За словами Такера, він був дуже здивований, отримавши цього листа.

Також він з посиланням на свої джерела стверджує, що ініціатором листа був особисто Порошенко.

У той же час він додав, що не має наміру зупиняти роботу над статтею і повідомив, що вона, скоріш за все, буде опублікована у британській The Times.

При цьому Такер підкреслив, що опублікує свою статтю лише у тому випадку, якщо зможе довести правдивість звинувачень Онищенка.

Як відомо, раніше Такер повідомив у своєму твіттері, що він і низка інших журналістів отримали лист від адвокатів Порошенка з погрозами судових позовів у випадку поширення заяв Онищенка.

У свою чергу в Адміністрації президента "Українській правді" не відповіли прямо, чи існували такі погрози, заявивши лише, що Онищенко працює на Росію, а британська адвокатська компанія Atkins Thomson "захищає інтереси України". Судячи з усього, саме ця компанія розсилала згаданий лист.

УП звернулася з запитом до цих адвокатів.

Крім того, 9 грудня газета Kyiv Post опублікувала матеріал про заяви Онищенка, у якому також містяться його звинувачення на адресу депутата від БПП Ігоря Кононенка. За словами Онищенка, Кононенко є посередником в корупційних діях Порошенка.

Українська правда