"Торнадівцю" в Лук'янівському СІЗО вухо відрізав екс-командир – ЗМІ

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Субота, 14 січня 2017, 17:31

Колишній боєць спецроти "Торнадо" Максим Глєбов не відрізав собі вухо. Це зробив його екс-командир Руслан Онищенко.

Як повідомляє "Громадське", відповідне відео з Лук'янівського СІЗО, де стався інцидент, опублікувала журналістка Альона Лунькова у Facebook.

Заступник начальника Лук'янівського СІЗО Олександр Савченко повідомив "Громадському", що камера спостереження дійсно встановлена на цьому місці.

Раніше Комбат "Торнадо" Онищенко заявив, що Глєбов сам собі відрізав вухо і вирішив завдати собі каліцтва через "емоції після суду".

Адвокат Володимир Якимов заявляв, що Глєбов відрізав собі вухо нібито через знущання майора Лук'янівського СІЗО.

11 січня у Києві сталися сутички між ув'язненими та охороною в Лук’янівському СІЗО. Пізніше стало відомо, що один з "торнадівців" Максим Глєбов відрізав собі вухо.

Теми: СІЗО
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IP: 93.106.252.---Пивоваров Леонид14.01.2017 18:43
А теперь вопрос: Укрофашисты своим уже уши отрезают? Тогда, какие претензии к России???
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