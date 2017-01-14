Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Торнадівцю" в Лук'янівському СІЗО вухо відрізав екс-командир – ЗМІ

Субота, 14 січня 2017, 16:31
Торнадівцю в Лук'янівському СІЗО вухо відрізав екс-командир – ЗМІ

Колишній боєць спецроти "Торнадо" Максим Глєбов не відрізав собі вухо. Це зробив його екс-командир Руслан Онищенко.

Як повідомляє "Громадське", відповідне відео з Лук'янівського СІЗО, де стався інцидент, опублікувала журналістка Альона Лунькова у Facebook.

Заступник начальника Лук'янівського СІЗО Олександр Савченко повідомив "Громадському", що камера спостереження дійсно встановлена на цьому місці.

Раніше Комбат "Торнадо" Онищенко заявив, що Глєбов сам собі відрізав вухо і вирішив завдати собі каліцтва через "емоції після суду".

Адвокат Володимир Якимов заявляв, що Глєбов відрізав собі вухо нібито через знущання майора Лук'янівського СІЗО.

11 січня у Києві сталися сутички між ув'язненими та охороною в Лук’янівському СІЗО. Пізніше стало відомо, що один з "торнадівців" Максим Глєбов відрізав собі вухо.

"Українська правда" у Threads

Теми: СІЗО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
СІЗО
Кримська татарка Умерова, яку утримує Росія, написала листа із СІЗО
Ще один російський топменеджер помер за загадкових обставин – росЗМІ
Ліквідація Татарського: Трепову відправили в СІЗО на два місяці
Останні новини
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
Ощадбанк профінансує ще 500 бізнесів за підтримки уряду Німеччини
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
Усі новини...
Реклама: