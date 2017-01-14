"Торнадівцю" в Лук'янівському СІЗО вухо відрізав екс-командир – ЗМІ

Колишній боєць спецроти "Торнадо" Максим Глєбов не відрізав собі вухо. Це зробив його екс-командир Руслан Онищенко.

Як повідомляє "Громадське", відповідне відео з Лук'янівського СІЗО, де стався інцидент, опублікувала журналістка Альона Лунькова у Facebook.

Заступник начальника Лук'янівського СІЗО Олександр Савченко повідомив "Громадському", що камера спостереження дійсно встановлена на цьому місці.

Раніше Комбат "Торнадо" Онищенко заявив, що Глєбов сам собі відрізав вухо і вирішив завдати собі каліцтва через "емоції після суду".

Адвокат Володимир Якимов заявляв, що Глєбов відрізав собі вухо нібито через знущання майора Лук'янівського СІЗО.

11 січня у Києві сталися сутички між ув'язненими та охороною в Лук’янівському СІЗО. Пізніше стало відомо, що один з "торнадівців" Максим Глєбов відрізав собі вухо.