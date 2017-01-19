Від арештованої директора укрбібліотеки в Москві вимагають 2 млн рублів

1109 переглядів
1
Четвер, 19 січня 2017, 20:12

Бібліотека української літератури в Москві заявила цивільний позов на 2,4 млн рублів до свого тимчасово усуненого директорау Наталії Шаріної, яку звинувачують в екстремізмі і розтраті.

Про це повідомив її адвокат Іван Павлов, передає "Інтерфакс-Україна".

"Бібліотека вирішила пред'явити Шаріній цивільний позов на 2,4 млн рублів", - сказав він.

Тим часом, за його словами, свідки звинувачення на судових засіданнях дають показання на користь Шаріной.

Сторона звинувачення заявила, що Шаріна завдала збитків на суму понад 2 млн рублів.

"Шаріна в зв'язку з займаною посадою, порушуючи законодавство, організувала отримання платіжних доручень з розрахункового рахунку департаменту фінансів міста Москви на розрахунковий рахунок московської колегії адвокатів загальною сумою 297 тисяч рублів. Таким чином, був здійснений збиток на вищевказану суму", - заявила представник прокуратури.

Крім того, згідно з матеріалами справи, Шаріна зробила розтрату на суму 1 млн 881 тис. рублів, влаштувавши на роботу знайомих її юриста, перераховуючи їм зарплату і забезпечивши їх медичною страховкою.

Як відомо, російські правоохоронці 28 жовтня 2015 року провели обшуки в Бібліотеці української літератури, після чого її директор, 58-річна Шаріна була затримана. Стосовно неї було порушено кримінальну справу за статтею 282 КК РФ (розпалювання національної ненависті і ворожнечі, а також приниження людської гідності).

Приводом для порушення справи, відповідно до заяв СКР, стало поширення серед відвідувачів бібліотеки видання Дмитра Корчинського, яке було визнано судом екстремістським матеріалом і заборонено до використання.

Матеріали справи у відношенні Шаріної пізніше передали в управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ СКР по Москві.

У середині серпня 2016 року суд повернув справу Шаріної слідчим.

Шаріна знаходиться під домашнім арештом з жовтня 2015 року.

Теми: Росія арешт
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Прокуратура перевіряє, чи воював в АТО Церцвадзе, якого шукає Росія 19 січня 2017, 20:00
Україна приєдналась до вимог відсторонити РФ від усіх змагань 19 січня 2017, 19:53
У Кремлі брешуть, що ніколи не нападали на інші країни 19 січня 2017, 14:19
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 76.66.85.---stork19.01.2017 22:05
При виді чого-небудь українського у ВеПу (вєлікій путін) починаютьться вібрація хвоста та спазми стравовода. Наслідки - директор бібліотеки у в'язниці.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Між націоналістами та правоохоронцями сталася сутичка на Грушевського
Україна приєдналась до вимог відсторонити РФ від усіх змагань
Кабмін збільшив посадові оклади держслужбовців на 15%
Міжнародний суд ООН опублікував повний текст позову України проти Росії
Усі новини
Мінус 71°C

Як живе найхолодніше село у світі

Документи

ЦРУ розсекретило майже мільйон історичних документів. Чимало є про Україну