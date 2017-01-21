Стало відомо, хто організував зустріч Савченко з ватажками бойовиків

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Субота, 21 січня 2017, 13:45

Зустріч народного депутата України Надії Савченко з ватажками бойовиків в окремих районах Донецької та Луганської областей Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким організував керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан.

Про це, як повідомляє Інтерфакс-Україна, в інтерв'ю "Громадському ТБ" повідомив сам Рубан.

"Як тільки випала нагода, я організував зустріч у Мінську (Савченко з Захарченко та Плотницьким)", - заявив він.

При цьому Рубан додав, що ця зустріч "не була таємницею".

Як відомо, 7 грудня Савченко таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками так званих "ДНР" та "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким. Поза спинами офіційних переговорників тристоронньої контактної групи колишній політв’язень Росії Савченко та проросійські бойовики говорили про полонених.

Повідомлялося, що зустріч відбулася за посередництва Федеральної служби безпеки РФ. 

Згодом Савченко повідомила, що  на зустрічі були Михайло Балуєв, Олег Шкряба як представники російської сторони, і Володимир Рубан (якого пов'язують із Віктором Медведчуком). "Вони є в Мінській контактній групі з гуманітарних питань", - заявила нардеп.

Нардеп не попереджала Службу безпеки України про поїздку до Мінська. Радник голови СБУ Юрій Тандіт повідомив, що відомство збирає інформацію щодо поїздки Надії Савченко в Білорусь – як і щодо поїздок інших політиків в інші країни.

Теми: Савченко "ДНР"
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Коментарі — 10
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IP: 46.133.24.---робін_гудбай21.01.2017 16:54
Революція пожирає своіх героів...Воєнну льотчицю Савченко звільнили під тиском міжнародноі спільноти..Дякуючи мужності і стійкості Савченко, яку для звільнення спочатку зробили депутатом Європарламенту, цивілізований світ наочно пізнав справжнє лице Путіна і руского міра..
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IP: 73.110.64.---Vova Groznui21.01.2017 16:50
Андрійко а що у вас в дітячому садку дають вживати щось заборонене ?важай на себе дитино
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IP: 46.133.24.---робін_гудбай21.01.2017 16:48
Савченко - справжній патріот і Герой Украіни, яку обміняли на двох російських грушників..Тому не варто зараз кричати "Роспни іі, роспни!"..
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IP: 178.92.10.---Andrii Kanivets21.01.2017 16:17
Сьогодні, щоб вийти із будь якої тюрми народів Путіна - Кирила у Мордорі потрібно тричі клястись на вірності головорізу і тирану Путіну і його ФСБ. По іншому ніяк. Він і своїх росіян так мордує, а що вже говорити про Народ України всіх національностей у Криму чи Донбасі, та на всій материковій Україні, який бореться проти його тиранії.
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IP: 46.133.24.---робін_гудбай21.01.2017 16:13
Зараз тут дехто з "провидців" вважає у своіх боехливих "версіях", що Савченко була не в російській тюрмі, а в санаторіі..Як колись за брехню на Степана Бандеру, який нібито цілу війну не був в німецькому концтаборі, а в санаторіі
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