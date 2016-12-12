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Савченко і ватажків бойовиків у Мінську групу не запрошували

Понеділок, 12 грудня 2016, 13:51
Савченко і ватажків бойовиків у Мінську групу не запрошували
rbc.ua

У Тристоронній контактній групі заявляють, що зустріч депутат Надія Савченко з ватажками бойовиків Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким не була в рамках Мінських переговорів.

Про це "Українській правді" повідомила речник представника України в тристоронній контактній групі Дарка Оліфер.

"Зазначені особи не брали участі в роботі тристоронньої контактної групи і їхня участь не передбачалась", - сказала вона.

"Про їхню зустріч Тристороння контактна група, перебуваючи в Мінську, дізналася з преси", - додала Оліфер.

Як відомо, раніше ЗМІ з посиланням на джерела, 7 грудня Савченко таємно відвідала Мінськ, де за посередництва Федеральної служби безпеки Росії зустрілася з ватажками так званих "ДНР" та "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.

Ватажок бойовиків "ЛНР" Ігор Плотницкий підтвердив, що він разом із ватажком бойовиків "ДНР" зустрічався з депутатом Верховної ради Надією Савченко.

Нардеп не попереджала Службу безпеки України про поїздку до Мінська. Радник голови СБУ Юрій Тандіт повідомив, що відомство збирає інформацію щодо поїздки Надії Савченко в Білорусь – як і щодо поїздок інших політиків в інші країни.

Сама Савченко вже кілька разів відмовлялася відповідати на запитання журналістів щодо цієї зустрічі. Водночас вона пообіцяла вийти з заявою 12 грудня.

Оксана Коваленко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасСавченко Надія
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