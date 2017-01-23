Вибори у Франції: "Ліві" визначили кандидатів на другий тур праймеріз

1065 переглядів
0
Понеділок, 23 січня 2017, 00:51

У Франції тривають вибори кандидатів у президенти серед лівих сил: за результатами першого туру праймеріз, лідирують екс-прем'єр Мануель Вальс та екс-міністр освіти Бенуа Амон.

Як повідомляє DW, за номінацію у першому турі, який відбувся 22 січня, змагалися 7 кандидатів - 4 соціалістів та 3 представники партій-союзниць.

За даними dpa, після підрахунку близько 30% бюлетенів Амон здобуває 35,2% голосів, Вальс - 31,6%. За даними виборчої комісії, у голосуванні взяли участь близько 2 млн осіб. Другий тур праймеріз має відбутися 29 січня.

Як відомо, раніше президент Франції Франсуа Олланд відмовився від участі у виборах.

Вальса називали фаворитом серед лівих політичних сил.  Лідерами президентської гонки вважають "республіканця" Франсуа Фійона та Марін Ле Пен з "Національного фронту", яка не приховує проросійські погляди.

Перший тур виборів президента Франції відбудеться 23 квітня.

Теми: вибори Франція
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
ЦВК хоче отримувати результати голосування по інтернету прямо з дільниць 18 січня 2017, 10:36
У Путіна назвали "непрофесійною" доповідь розвідки США про кібератаки РФ 15 січня 2017, 21:54
У ФРН готуються до кібератак під час виборів в бундестаг 15 січня 2017, 07:49
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Трамп не оприлюднюватиме свою податкову декларацію
В ОБСЄ попередили про загрозу хімічного забруднення Донеччини
Аваков про замах на Геращенка: Елемент в системі з центром поза Україною
АТО: У неділю бойовики здійснили 24 обстріли, четверо військових поранено
Усі новини
Погляд учених

Чоловіки, жінки та "одноразовий" секс

Фотоісторія

Що шукають люди в ополонці?