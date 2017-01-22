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Выборы во Франции: "Левые" определили кандидатов на второй тур праймериз

Воскресенье, 22 января 2017, 23:51

Во Франции проходят выборы кандидатов в президенты среди левых сил: по результатам первого тура праймериз лидируют экс-премьер Мануэль Вальс и экс-министр образования Бенуа Амон.

Как сообщает DW, за номинацию в первом туре, который состоялся 22 января, соревновались 7 кандидатов - 4 социалиста и 3 представителя партий-союзников.

По данным dpa, после подсчета около 30% бюллетеней Амон набрал 35,2% голосов, Вальс - 31,6%. По данным избирательной комиссии, в голосовании приняли участие около 2 млн человек. Второй тур праймериз должен состояться 29 января.

Как известно, ранее президент Франции Франсуа Олланд отказался от участия в выборах.

Вальса называли фаворитом среди левых политических сил. Лидерами президентской гонки считают "республиканца" Франсуа Фийона и Марин Ле Пен из "Национального фронта", которая не скрывает своих пророссийских взглядов.

Первый тур выборов президента Франции состоится 23 апреля.

Темы: виборыФранция
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