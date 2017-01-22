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Вибори у Франції: "Ліві" визначили кандидатів на другий тур праймеріз

Неділя, 22 січня 2017, 23:51

У Франції тривають вибори кандидатів у президенти серед лівих сил: за результатами першого туру праймеріз, лідирують екс-прем'єр Мануель Вальс та екс-міністр освіти Бенуа Амон.

Як повідомляє DW, за номінацію у першому турі, який відбувся 22 січня, змагалися 7 кандидатів - 4 соціалістів та 3 представники партій-союзниць.

За даними dpa, після підрахунку близько 30% бюлетенів Амон здобуває 35,2% голосів, Вальс - 31,6%. За даними виборчої комісії, у голосуванні взяли участь близько 2 млн осіб. Другий тур праймеріз має відбутися 29 січня.

Як відомо, раніше президент Франції Франсуа Олланд відмовився від участі у виборах.

Вальса називали фаворитом серед лівих політичних сил.  Лідерами президентської гонки вважають "республіканця" Франсуа Фійона та Марін Ле Пен з "Національного фронту", яка не приховує проросійські погляди.

Перший тур виборів президента Франції відбудеться 23 квітня.

"Українська правда" у Threads

Теми: вибориФранція
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