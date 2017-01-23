Гройсман: Терпіти не можу "ущербних", які кошмарять бізнес

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Понеділок, 23 січня 2017, 12:00

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман підтримує контроль за бізнесом без застосування штрафних санкцій.

Про це він сказав в рамках форуму щодо економічного розвитку регіонів 23 січня.

"Я підтримую контроль без штрафних санкцій. Моє завдання не отримати штраф. Завдання – отримати безпеку і якість", – каже Гройсман.

За словами прем'єра, він підтримує інспекції, однак проти того, щоб "кошмарити" бізнес.

"Ті, хто кошмарить бізнес, для мене є класовими ворогами, я їх просто не розумію. У мене відторгнення від таких людей. Я би різкіше сказав, якби не було камер. Я терпіти не можу таких "ущербних", які приходять на реальні підприємства, і починають щось чіплятись, виписувати якісь штрафи… Їх просто треба викидати з цих підприємств", – заявив Гройсман.

Також прем'єр прогнозує створення вже в 2017 році служби фінансових розслідувань.

"Заберем  повноваження економічного контролю від податкової міліції, яка буде ліквідована, від СБУ, від економічної служби Національної поліції Міністерства внутрішніх справ. Щоб ми створили нормальну систему контролю в державі", – наголосив він.

Валентина Романенко, УП

Теми: Гройсман бізнес
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Коментарі — 7
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IP: 91.225.121.---DND23.01.2017 14:55
Гройсман говорить якусь чепуху жодної конкретики, такий собі мінігорбачов. Я не потерплю, прийде інвестор, потрібно створити агенство з інвестицій - тобто мої міністартва із дурнів, давайте ще набаремо дурнів і все буде добре за рахунок бюджету.
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IP: 185.46.151.---Aleksey Lysenko23.01.2017 14:20
Наблюдаем деградацию морального облика власти.
Перерождение в то же мир лжи и неуважения к собственному народу, что и был до Майдана
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IP: 95.132.129.---condor-123.01.2017 14:14
Пане Гройсман, змініть правила адміністрування, залиште штрафи лише за затримку виплати заробітної плати та навмисні дії платника податків, факт яких нехай митарі кожного разу доводять у суді. Але якщо буде доведено умисел, нехай відповідальність буде така, щоб винний від самої думку про неї, ципенів. І буде Вам "шастя".
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IP: 178.137.56.---karbov23.01.2017 13:28
Гройсман- ліцемір. Він чудово знає всі підводні камні перевірок. Поки ДФС та інші служби отримують 5-ти, 10- кратні премії (порівняно з зарплатою) від штрафів за перевірку ситуація не зміниться. Задача ДФС з"ясувати оборот платника та вивести % штрафу. Підстави не цікавлять.
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IP: 62.80.186.---грибник23.01.2017 13:00
Долбануться можно... Он вообще следит, что он несет?! Так отмени штрафы, которые сам и назначил!!! Придурок...
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