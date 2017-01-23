Генпрокуратуру закликають відновити розслідування щодо Злочевського

Організації Transparency International Україна та Центр протидії корупції закликає притягнути до відповідальності співробітників Генеральної прокуратури, які закрили справу колишнього міністра екології та природніх ресурсів Миколи Злочевського, і поновити розслідування.

Про це йдеться в спільній заяві, яка є в розпорядженні "Української правди".

"Конфіскація 23,5 млн доларів США із рахунків компаній Злочевського в Лондоні стала б першою історією успіху в Україні щодо повернення коштів, викрадених Януковичем та його поплічниками. Але замість того, щоб вчасно надати докази Британському Бюро по боротьбі з шахрайством, Генеральна прокуратура зробила все можливе, щоб цього не сталося", – каже керівник ЦПК Дар’я Каленюк.

Наразі тільки НАБУ продовжує розслідувати окремі епізоди цих справ.

Громадські експерти вважають, що ГПУ "зловжила своїми повноваженнями та допомогла ймовірному злочинцю у збереженні вкрадених активів".

За словами виконавчого директора Transparency International Україна Ярослава Юрчишина, зараз Генеральна прокуратура "є політичною організацією, а не правоохоронним органом".

Щоб виправити цю ситуацію, представники громадських організацій пропонують низку кроків.

На їхню думку, ГПУ має надати публічний і детальний звіт про причини та умови закриття кримінальних розслідувань проти Злочевського та компаній "Burisma Group" та скасувати постанову про закриття кримінального провадження і довести розслідування до кінця.

"Україна та Велика Британія мають створити спільну слідчу групу та розслідувати дії Злочевського та "Burisma". Групу мають очолити закордонні правоохоронні органи", – зазначають активісти.

Крім того вони закликають парламент України розглянути можливість прийняття законодавства, що започаткувало би процедуру відкритого конкурсного відбору на посаду Генерального прокурора, який має бути політично незаангажованим незалежним професіоналом.

"Міжнародні партнери мають поставити Україні умову: спочатку отримання відчутних результатів у розслідуванні політичної корупції і лише потім - надання фінансової технічної допомоги країні", – зазначають громадські експерти.

Як відомо, Микола Злочевський є власником Burisma Holdings. Компанія була заснована 2002 року.

Генпрокуратура оголосила у розшук Злочевського в січні 2015 року за підозрою у незаконному збагаченні.

13 вересня 2016 року Печерський райсуд зобов'язав ГПУ прийняти рішення про припинення розшуку Злочевського.

У грудні 2016 року колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського помітили в ресторані в Відні в компанії нардепа від БПП Ігоря Кононенка. Їх зафіксували на фото.

Генпрокуратуру зустріч Кононенка і Злочевського не зацікавила, в січні 2017 року стало відомо, що справи проти екс-міністра закриті.

Кононенко стверджує, що не мав зустрічі з колишнім міністром екології та природніх ресурсів.

Українська правда