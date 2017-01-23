Генпрокуратуру закликають відновити розслідування щодо Злочевського

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Понеділок, 23 січня 2017, 13:47

Організації Transparency International Україна та Центр протидії корупції закликає притягнути до відповідальності співробітників Генеральної прокуратури, які закрили справу колишнього міністра екології та природніх ресурсів Миколи Злочевського, і поновити розслідування.

Про це йдеться в спільній заяві, яка є в розпорядженні "Української правди".

"Конфіскація 23,5 млн доларів США із рахунків компаній Злочевського в Лондоні стала б першою історією успіху в Україні щодо повернення коштів, викрадених Януковичем та його поплічниками. Але замість того, щоб вчасно надати докази Британському Бюро по боротьбі з шахрайством, Генеральна прокуратура зробила все можливе, щоб цього не сталося", – каже керівник ЦПК Дар’я Каленюк.

Наразі тільки НАБУ продовжує розслідувати  окремі епізоди цих справ.

Громадські експерти вважають, що ГПУ "зловжила своїми повноваженнями та допомогла ймовірному злочинцю у збереженні вкрадених активів".

За словами виконавчого директора Transparency International Україна Ярослава Юрчишина, зараз Генеральна прокуратура "є політичною організацією, а не правоохоронним органом".

Щоб виправити цю ситуацію, представники громадських організацій пропонують низку кроків.

На їхню думку, ГПУ має надати публічний і детальний звіт про причини та умови закриття кримінальних розслідувань проти Злочевського та компаній "Burisma Group" та скасувати постанову про закриття кримінального провадження і довести розслідування до кінця.

"Україна та Велика Британія мають створити спільну слідчу групу та розслідувати дії Злочевського та "Burisma". Групу мають очолити закордонні правоохоронні органи", – зазначають активісти.

Крім того вони закликають парламент України розглянути можливість прийняття законодавства, що започаткувало би процедуру відкритого конкурсного відбору на посаду Генерального прокурора, який має бути політично незаангажованим незалежним професіоналом.

"Міжнародні партнери мають поставити Україні умову: спочатку отримання відчутних результатів у розслідуванні політичної корупції і лише потім - надання фінансової технічної допомоги країні", – зазначають громадські експерти.

Як відомо, Микола Злочевський є власником Burisma Holdings. Компанія була заснована 2002 року.

Генпрокуратура оголосила у розшук Злочевського в січні 2015 року за підозрою у незаконному збагаченні.

13 вересня 2016 року Печерський райсуд зобов'язав ГПУ прийняти рішення про припинення розшуку Злочевського.

У грудні 2016 року колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського помітили в ресторані в Відні в компанії  нардепа від БПП Ігоря  Кононенка. Їх зафіксували на фото.

Генпрокуратуру  зустріч Кононенка і Злочевського не зацікавила, в січні 2017 року стало відомо, що справи проти екс-міністра закриті.

Кононенко стверджує, що не мав зустрічі з колишнім міністром екології та природніх ресурсів.

Українська правда

Теми: Злочевський Генпрокуратура
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Коментарі — 5
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IP: 46.119.253.---Igor Alexandrovich Savenko23.01.2017 17:13
Іван Сердюк:
Що ГПУ, що НАБУ сві однакові, що старе ГПУ імітує роботу, те саме робить і НАБУ, ніодної справи доведеної до кінця, за що тоді з бюджету кошти виділяються?
ну видно на то и выделяют, что бы вовремя притопили кого надо, НАБУ ж фактически стало рычагом политических и бизнес интриг, от антикоррупционного в нем только название.
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IP: 46.119.253.---Igor Alexandrovich Savenko23.01.2017 17:11
НАБУ пусть лучше со своими "кадрами" разбирается, а то у нихсамих Углава сидя в кресле зама Сытника фактически на Михо работает, и НАБУ втягивает в их интриги.
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IP: 194.44.160.---Семенен23.01.2017 14:48
Після зустрічі (ймовірної) Кононенка зі Злочевським це буде зробити вкрай важко. Саме тому Злочевський активно продає газ - ЕСКО-Північ, Парі, і т.д. (Бурісма). Очевидно, має гарантії, що газ і доходи не арештують, якими б небуло їх похождення.
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IP: 195.16.76.---Іван Сердюк23.01.2017 14:22
Що ГПУ, що НАБУ сві однакові, що старе ГПУ імітує роботу, те саме робить і НАБУ, ніодної справи доведеної до кінця, за що тоді з бюджету кошти виділяються?
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IP: 195.78.69.---Naim23.01.2017 14:08
А Яценюком когда займутся по материалам Гордиенка или еще рано? Начнут, когда и он уедет?
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