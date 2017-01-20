Кононенко заперечив зустріч зі Злочевським

Нардеп з фракції "Блок Петра Порошенка" Ігор Кононенко запевняє, що не мав зустрічі з колишнім міністром екології та природніх ресурсів Миколою Злочевським.

Про це депутат заявив у розмові з "Українською правдою".

"Я не зустрічався", – заявив він на запитання щодо їхньої зустрічі у Відні.

Жодних інших деталей Кононенко не повідомив, пославшись на зайнятість.

Як відомо, у грудні 2016 року Кононенка помітили в ресторані в Відні в компанії колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського (2010-2012 роки). Їх зафіксували на фото.

Кононенко й Злочевський у Відні Fb Olga Vasilevskaya-Smagliuk

Після цього, 28 грудня, Окружний адмінсуд Києва відмовив прокуратурі і не скасував спецдозвіл на видобуток газу компанії Злочевського.

Однак у Генеральній прокуратурі та Службі безпеки України заявили, що їх не цікавить зустріч Кононенка й Злочевського, бо справи проти екс-міністра закрито.

Справу проти Злочевського порушили 27 березня 2014 року за ч. 3 статті 368-2 Кримінального кодексу – "Незаконне збагачення": набуття службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, або передача нею таких активів іншій особі.

У січні 2015 року Генпрокуратура оголосила Злочевського у розшук. Колишнього міністра екології та природних ресурсів підозрювали в незаконному збагаченні. Тоді на рахунках Злочевського у Великобританії арештували 23 млн доларів.

За рік стало відомо, що Генеральна прокуратура передала справу проти Злочевського до Національного антикорупційного бюро України.

13 вересня 2016 року суддя Печерського райсуду Києва Світлана Шапутько частково задовольнила клопотання захисту екс-чиновника й зобов'язала ГПУ встановити розумний строк для прийняття слідчим рішення про відновлення досудового розслідування, а також рішення про припинення розшуку Злочевського.

Пізніше з сайту МВС зняли інформаційно-статистичну картку про розшук Злочевського в зв'язку з відповідним запитом від ГПУ.

Роман Кравець, Олена Рощенко, УП