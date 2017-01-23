Нацрада не видасть ліцензію "Радіо Вести" поки не з’ясує бенефіціарів

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Понеділок, 23 січня 2017, 14:57

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення не довіряє інформації про бенефіціарів "Радіо Вести".

Про це "Українській правді" повідомила замголови Нацради Уляна Фещук.

За її словами, вони отримали від "Радіо Вести" пакет документів щодо продовження ліцензії і зараз ці документи перевіряються.

"Є запитання щодо бенефіціарів. Та інформація, що є, вона не переконлива", – сказала  Фещук.

23 січня "Радіо Вести" оприлюднило заяву  про те, що Нацрада зволікає із продовженням ліцензій.

"Колектив "Радіо Вести" втратив віру в об'єктивний розгляд Нацрадою документів про продовження ліцензії "Радіо Вести" і звернувся з листом до європейських колег із проханням підтримати радіостанцію в боротьбі за право вільно говорити", – йдеться у заяві.

Стверджується,  що Нацрада з питань телебачення та радіомовлення "упереджено і суб'єктивно звинувачує "Радіо Вести" в непрозорій структурі власності, ставлячи власні упередження вище закону".

Термін дії ліцензій закачується 13 і 19 лютого 2017 року.

Як відомо, раніше Нацрада призначала перевірку "Радіо Вести" через інтерв’ю з колишнім прем’єром України Миколою Азаровим.

Бенефіціарами "Радіо Вести" є мешканець Авдіївки Денис Мозговий і мешканка Донецька Тетяна Александрова.

Неофіційно "Радіо Вести" пов’язують із колишнім міністром доходів і зборів Олександром Клименком.

 Як відомо, в кінці 2016-го виник конфлікт між Нацрадою і каналом 1+1 Ігоря Коломойського щодо продовження ліцензії . 5 січня Нацрада видала 1+1 ліцензію. Видача ліцензії також затягнулася у зв’язку із з’ясуванням бенефіціарів каналу.

Ірина Салій, УП

Теми: Нацрада телебачення ЗМІ
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IP: 86.56.56.---Higgs23.01.2017 16:21
Дойдут ли у НАБУ руки до Нацрады?
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