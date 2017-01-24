У Росії готуються взяти під контроль онлайн-месенджери

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Вівторок, 24 січня 2017, 12:20

Роскомнагляд і МВС Росії розробили законопроект про ідентифікацію користувачів текстових повідомлень на мобільних пристроях.

Про це пише російський "Комерсант".

Законопроект пропонує включити до закону "Про зв'язок" поняття "інформаційно-комунікаційні сервіси обміну миттєвими повідомленнями" і організатори поширення даних в інтернеті повинні будуть надавати програмне забезпечення, що дозволяє ідентифікувати користувача.

Передбачається, що документ буде внесений до Держдуми разом з проектом, що передбачає регулювання сім-карт.

Відповідно до нового законопроекту, основною умовою роботи месенджерів в РФ повинна бути ідентифікація користувачів, для чого організатори зобов'язані укласти договори з операторами зв'язку. Крім того, месенджери на вимогу влади повинні обмежувати масову електронну розсилку, а також передачу повідомлень, які містять інформацію, що поширюється з порушенням законодавства.

Раніше президент Медиакоммуникационного союзу Павел Степанов говорив, що мова йде про повідомлення, на отримання яких користувач месенджера не давав згоди і в яких містяться у першу чергу екстремістські заклики або реклама. Якщо ці вимоги не будуть виконуватися, влада буде домагатися блокування організаторів.

Як повідомлялося, влітку 2016 року Держдума РФ ухвалила так званий антитерористичний пакет законів. Згідно з ним, серед іншого, посилюється контроль за листуванням. У законах є положення про те, що оператори стільникового зв'язку протягом трьох років повинні зберігати інформацію про факти з'єднання абонентів і півроку — записи розмов. А власники месенджерів і соцмереж не можуть протягом року видаляти інформацію про факти передачі даних і інформацію про користувачів.

Теми: Росія інтернет законодавство
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