Порошенко попросив Фінляндію тиснути на Росію

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Вівторок, 24 січня 2017, 12:41

Президент України закликав президента Фінляндії тиснути на Росію в питанні звільнення затриманих українців, а також не підтримувати російський проект трансбалтійського газопроводу "Північний потік-2".

Про це Петро Порошенко заявив на спільній із колегою Саулі Нііністьо прес-конференції у Хельсінкі.

Порошенко відзначив, що це перший за 11 років офіційний візит президента України у Хельсінкі, хоча в нього особисто це вже 11 зустріч із президентом Фінляндії. І Україна першою робить візит у 100 річницю республіки Фінляндія.

Український лідер зазначив, що Україна протидіє зовнішній агресії.

"Пане президенте, ви уявити собі не можете, наскільки зараз історична постать Маннергейма популярна в Україні і є зразком служіння Батьківщині. Ви краще за всіх розумієте Україну. І надзвичайно важливе це розуміння в умовах гібридної війни Росії проти України", – заявив Порошенко.

Він подякував Нііністьо за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, і також за те, що Фінляндія стоїть на позиції збереження санкції для Росії до повного виконання мінських угод.

За словами президента, Україна отримує не найкращий досвід, але він може бути корисним європейцям.  

"Ми обговорили брутальне порушення прав людини на Донбасі і в Криму – і я звернувся до пана президента з проханням посилити тиск на російську сторону у питанні звільнення українських заручників як з окупованої території, так і з російських в’язниць", – сказав український лідер.

Порошенко подякував за допомогу Фінляндії у моніторинговій місії ОБСЄ, допомогу внутрішньо переміщеним особам та підтримку у розмінуванні в Україні. Також він подякував за  підтримку угоди про асоціацію України та ЄС і технічну допомогу.

"Ми домовилися активізувати міжурядової змішаної комісії з питань торгівлі та економічного розвитку. І домовилися, що ми приймемо в Україні з візитом бізнес-місію Team Finland", – сказав Порошенко.

24 січня уряди України і Фінляндії підписали Меморандум про співпрацю у галузі енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативного палива. Порошенко вважає це символом ефективності співпраці.

"Ми розраховуємо на принципову позицію Фінляндії щодо проекту "Північний потік-2". Так звана комерційна привабливість цього проекту несе в собі низку політичних ризиків", – сказав президент України.  

Він підтвердив зацікавленість у співпраці в військовій сфері, подякував Фінляндії за внесок у розвиток військової медицини та реабілітації українських військових

Нііністьо висловив готовність надати допомогу в рамках мінських угод та підтримувати хороші зміни в Україні.

Санкції для Росії мають зберігатися до повного виконання мінських угод, вважає президент Фінляндії.

Порошенко запросив його відвідати Україну в 2017 році.

Олена Рощенко, УП

Теми: Фінляндія Росія Порошенко
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