Порошенко попросив Фінляндію тиснути на Росію

Президент України закликав президента Фінляндії тиснути на Росію в питанні звільнення затриманих українців, а також не підтримувати російський проект трансбалтійського газопроводу "Північний потік-2".

Про це Петро Порошенко заявив на спільній із колегою Саулі Нііністьо прес-конференції у Хельсінкі.

Порошенко відзначив, що це перший за 11 років офіційний візит президента України у Хельсінкі, хоча в нього особисто це вже 11 зустріч із президентом Фінляндії. І Україна першою робить візит у 100 річницю республіки Фінляндія.

Розпочав офіційний візит до Фінляндської Республіки pic.twitter.com/duJ3OLaZ6w — Петро Порошенко (@poroshenko) January 24, 2017

Сьогодні, вперше за 11 років відбувається офіційний візит Президента України до Фінляндії pic.twitter.com/MnK9pkZzWp — Петро Порошенко (@poroshenko) January 24, 2017

Український лідер зазначив, що Україна протидіє зовнішній агресії.

"Пане президенте, ви уявити собі не можете, наскільки зараз історична постать Маннергейма популярна в Україні і є зразком служіння Батьківщині. Ви краще за всіх розумієте Україну. І надзвичайно важливе це розуміння в умовах гібридної війни Росії проти України", – заявив Порошенко.

Він подякував Нііністьо за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, і також за те, що Фінляндія стоїть на позиції збереження санкції для Росії до повного виконання мінських угод.

Хочу особисто подякувати @niinisto за підтримку Фінляндією суверенітету і територіальної цілісності нашої держави pic.twitter.com/RC54KQfW96 — Петро Порошенко (@poroshenko) January 24, 2017

За словами президента, Україна отримує не найкращий досвід, але він може бути корисним європейцям.

"Ми обговорили брутальне порушення прав людини на Донбасі і в Криму – і я звернувся до пана президента з проханням посилити тиск на російську сторону у питанні звільнення українських заручників як з окупованої території, так і з російських в’язниць", – сказав український лідер.

Порошенко подякував за допомогу Фінляндії у моніторинговій місії ОБСЄ, допомогу внутрішньо переміщеним особам та підтримку у розмінуванні в Україні. Також він подякував за підтримку угоди про асоціацію України та ЄС і технічну допомогу.

"Ми домовилися активізувати міжурядової змішаної комісії з питань торгівлі та економічного розвитку. І домовилися, що ми приймемо в Україні з візитом бізнес-місію Team Finland", – сказав Порошенко.

24 січня уряди України і Фінляндії підписали Меморандум про співпрацю у галузі енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативного палива. Порошенко вважає це символом ефективності співпраці.

"Ми розраховуємо на принципову позицію Фінляндії щодо проекту "Північний потік-2". Так звана комерційна привабливість цього проекту несе в собі низку політичних ризиків", – сказав президент України.

Розраховуємо на принципову позицію Фінляндії щодо проекту Північний потік 2 pic.twitter.com/XnPQ3uZhnH — Петро Порошенко (@poroshenko) January 24, 2017

Він підтвердив зацікавленість у співпраці в військовій сфері, подякував Фінляндії за внесок у розвиток військової медицини та реабілітації українських військових

Нііністьо висловив готовність надати допомогу в рамках мінських угод та підтримувати хороші зміни в Україні.

Санкції для Росії мають зберігатися до повного виконання мінських угод, вважає президент Фінляндії.

Запросив пана Президента @niinisto здійснити офіційний візит в Україну pic.twitter.com/mQK4FBOtcI — Петро Порошенко (@poroshenko) January 24, 2017

Порошенко запросив його відвідати Україну в 2017 році.

Олена Рощенко, УП