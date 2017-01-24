У відповідь на заяву ГПУ Лещенко запросив до суду Луценка

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Вівторок, 24 січня 2017, 16:31

Нардеп Сергій Лещенко підтвердив, що прийде на засідання Печерського суду 25 січня, де розглядатиметься питання притягнення його до адмінвідповідальності.  

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Генпрокурор Луценко ніколи не вирізнявся далекоглядними вчинками. Зараз він вирішив показати свою тотальну заангажованість. На сайті Генпрокуратури вперше на моїй пам'яті оприлюднено запрошення в рамках адміністративного судочинства. Ідеться про протокол, який НАЗК сфальшувало проти мене на замовлення Банкової", - написав він.

"Оскільки ідеться не про кримінальний процес, а про адміністративний, робота Генпрокуратури полягає в піар-супроводі політичної помсти за мої антикорупційні розслідування", - додав він.

Лещенко заявив, що 12 годин тому в ефірі програми "Свобода слова" повідомив про свою явку.

"Тому я також запрошую Луценка особисто прибути на мій суд та виконати роль піар-менеджера Банкової до кінця", - написав він.

"Перше слухання в справі було перенесено через участь мого адвоката в слідчих діях. Завтра ми будемо доводити свою правоту в суді – і показувати тотальний фарс з боку влади", - написав він.

Як відомо, ГПУ у вівторок опублікувала запрошення нардепа Сергія Лещенка на судове засідання 25 січня до Печерського районного суду в рамках притягання його до адмінвідповідальності. 

В ньому вказувалося, що у разі ухилення від явки на виклик судді Лещенко може бути силоміць доставлений поліцією.

що Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє народного депутата Сергія Лещенка на сумісництво і конфлікт інтересів.

Водночас НАЗК просить суд оштрафувати Лещенка за порушення при купівлі квартири в Києві.

Лещенко стверджує, що всі звинувачення є неправдивими, а замовлення на його переслідування надійшло з Банкової.

Українська правда

Теми: Лещенко Луценко
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IP: 195.16.76.---Іван Сердюк24.01.2017 16:49
Лещенко часом не єврей? Такі відповіді зазвичай євреї роблять, ну вчителів Лещенко має досвідчених, Пінчук йому досвід передасть якщо чемним буде Серьожа!
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