У відповідь на заяву ГПУ Лещенко запросив до суду Луценка
Нардеп Сергій Лещенко підтвердив, що прийде на засідання Печерського суду 25 січня, де розглядатиметься питання притягнення його до адмінвідповідальності.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Генпрокурор Луценко ніколи не вирізнявся далекоглядними вчинками. Зараз він вирішив показати свою тотальну заангажованість. На сайті Генпрокуратури вперше на моїй пам'яті оприлюднено запрошення в рамках адміністративного судочинства. Ідеться про протокол, який НАЗК сфальшувало проти мене на замовлення Банкової", - написав він.
"Оскільки ідеться не про кримінальний процес, а про адміністративний, робота Генпрокуратури полягає в піар-супроводі політичної помсти за мої антикорупційні розслідування", - додав він.
Лещенко заявив, що 12 годин тому в ефірі програми "Свобода слова" повідомив про свою явку.
"Тому я також запрошую Луценка особисто прибути на мій суд та виконати роль піар-менеджера Банкової до кінця", - написав він.
"Перше слухання в справі було перенесено через участь мого адвоката в слідчих діях. Завтра ми будемо доводити свою правоту в суді – і показувати тотальний фарс з боку влади", - написав він.
Як відомо, ГПУ у вівторок опублікувала запрошення нардепа Сергія Лещенка на судове засідання 25 січня до Печерського районного суду в рамках притягання його до адмінвідповідальності.
В ньому вказувалося, що у разі ухилення від явки на виклик судді Лещенко може бути силоміць доставлений поліцією.
що Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє народного депутата Сергія Лещенка на сумісництво і конфлікт інтересів.
Водночас НАЗК просить суд оштрафувати Лещенка за порушення при купівлі квартири в Києві.
Лещенко стверджує, що всі звинувачення є неправдивими, а замовлення на його переслідування надійшло з Банкової.
Українська правда