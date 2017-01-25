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Син Луценка зробив батькам подарунок на 265 тисяч грн

Середа, 25 січня 2017, 01:27
Син Луценка зробив батькам подарунок на 265 тисяч грн

Генеральний прокурор України Юрій Луценко та його дружина Ірина задекларували подарунок від власного сина на 265 тисяч грн.

Про це свідчать дані е-декларацій державних службовців.

Так,  в е-декларацію Юрія Луценка внесено дані про отримання ним подарунку у негрошовій формі від громадянина Олександра Луценка на суму 132 тисячі 582 гривні.

Аналогічні дані з’явилися і в е-декларації народного депутата Ірини Луценко. Вона також отримала від сина подарунок у негрошовій формі на суму 132 тисячі 582 гривні.

Як відомо, у вересні видання "Наші гроші" писало, як син Луценка заробляє на оренді квартир на Печерську.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заперечував, що він чи члени його родини володіють будинком у Києві.

Водночас, Печерське управління ГУ Національної поліції Києва розпочало досудове розслідування та перевірку за зверненням народного депутата від БПП Сергія Лещенка щодо нерухомості в Києві, яку здає в оренду фірма Олександра Луценка.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛуценкодеклараціїГенпрокуратура
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