Суд в анексованому Криму не продовжив арешт Сулейманову

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Середа, 25 січня 2017, 15:03

Верховний суд анексованого Криму не задовольнив клопотання Федеральної служби безпеки РФ про продовження утримання під вартою фігуранту справи "кримських диверсантів" Редвану Сулейманову.

Про це повідомив адвокат Еміль Курбедінов у Facebook.

"Суддя не задовольнив клопотання ФСБ про продовження Редвану Сулейманову строку утримання під вартою! Строк завершується 30 січня 2017 року", – заявив він.

"Хочу зазначити, суддя – це заступник голови суду Діденко, саме той суддя, який відмовив ФСБ у допиті адвоката Полозова", – додав Курбедінов.

Як відомо, 10 серпня російська ФСБ поширила заяву, про начебто дві спроби українських військових напасти на Крим та влаштувати там теракти, під час яких загинули російський військовий і боєць ФСБ.

Український Генштаб назвав ці заяви провокацією, а секретар РНБО Олександр Турчинов – істеричними і брехливими.

За твердженням ФСБ РФ, одним із організаторів відвернених терактів є Євген Панов, також за цим звинуваченням затримали Андрія Захтея

Редвана Сулейманова затримали в аеропорту Сімферополя 30 липня 2016 року.

29 грудня 2016 року йому продовжили арешт до 30 січня 2017 року, і 18 січня апеляційну скаргу його захисту на це рішення відхилили.

Олена Рощенко, УП

Теми: Крим суд права людини
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