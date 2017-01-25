Суд в анексованому Криму не продовжив арешт Сулейманову

Верховний суд анексованого Криму не задовольнив клопотання Федеральної служби безпеки РФ про продовження утримання під вартою фігуранту справи "кримських диверсантів" Редвану Сулейманову.

Про це повідомив адвокат Еміль Курбедінов у Facebook.

"Суддя не задовольнив клопотання ФСБ про продовження Редвану Сулейманову строку утримання під вартою! Строк завершується 30 січня 2017 року", – заявив він.

"Хочу зазначити, суддя – це заступник голови суду Діденко, саме той суддя, який відмовив ФСБ у допиті адвоката Полозова", – додав Курбедінов.

Як відомо, 10 серпня російська ФСБ поширила заяву, про начебто дві спроби українських військових напасти на Крим та влаштувати там теракти, під час яких загинули російський військовий і боєць ФСБ.

Український Генштаб назвав ці заяви провокацією, а секретар РНБО Олександр Турчинов – істеричними і брехливими.

За твердженням ФСБ РФ, одним із організаторів відвернених терактів є Євген Панов, також за цим звинуваченням затримали Андрія Захтея.

Редвана Сулейманова затримали в аеропорту Сімферополя 30 липня 2016 року.

29 грудня 2016 року йому продовжили арешт до 30 січня 2017 року, і 18 січня апеляційну скаргу його захисту на це рішення відхилили.

Олена Рощенко, УП