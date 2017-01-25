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Суд в аннексированном Крыму не продлил арест Сулейманову

Среда, 25 января 2017, 14:03

Верховный суд аннексированного Крыма не удовлетворил ходатайство Федеральной службы безопасности РФ о продлении содержания под стражей фигуранту дела "крымских диверсантов" Редвану Сулейманову.

Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов в Facebook.

"Судья не удовлетворил ходатайство ФСБ о продлении Редвану Сулейманову срока содержания под стражей! Срок заканчивается 30 января 2017 года", – заявил он.

"Хочу отметить, судья – это заместитель главы суда Диденко, именно тот судья, который отказал ФСБ в допросе адвоката Полозова", – добавил Курбединов

Как известно, 10 августа российская ФСБ распространила заявление о якобы двух попытках украинских военных напасть на Крым и устроить там теракты, во время которых погибли российский военный и боец ФСБ.

Украинский Генштаб назвал эти заявления провокацией, а секретарь СНБО Александр Турчинов - истерическими и лживыми.

По утверждению ФСБ РФ, одним из организаторов предотвращенных является Евгений Панов, также по этому обвинению задержали Андрея Захтея.

Имя третьего задержанного - Редван Сулейманов, четвертого, вероятно, - Владимир Присич.

Редвана Сулейманова задержали в аэропорту Симферополя 30 июля 2016 года.

29 декабря 2016 года  ему продлили арест до 30 января 2017 года, и 18 января апелляционную жалобу его защиты на это решение отклонили.

Алена Рощенко, УП

Темы: Крымсудправа человека
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