Суд зняв арешт з катера, який арештували за борги нардепа Вінника

Суд зняв арешт із прогулянкового катеру, який був арештований через борги народного депутата від "Блоку Петра Порошенка" Івана Вінника.

Таке рішення Апеляційний суд Херсонської області ухвалив 17 січня.

Йдеться про прогулянковий катер "Bombardier Speedser 200".

Держвиконслужба раніше арештовувала чотири катери за борги Івана Вінника перед "Альфа-Банком", серед яких і катер його екс-дружини Олени Вінник.

Однак колишня дружина Івана Вінника - Олена Вінник – оскаржила арешт в суді. Жінка повідомила, що катер є її власністю ще з 2010 року, коли вона при розлученні відсудила у Вінника частину майна.

Суд визнав вимоги екс-дружини Вінника і зняв арешт. Доля інших трьох катерів невідома.

Також 10 січня Шевченківський суд Києва відмовив "Альфа-Банку", який намагався обмежити нардепа Вінника у виїзді за кордон. Суд зазначив про відсутність доказів, що боржник Вінник ухиляється від виконання рішення суду.

За останні кілька років нардеп Вінник майже позбувся будь-якого рухомого і нерухомого майна. Тому, як відомо з судового реєстру, у 2015 році держвиконавцям прийшлось стягувати 20% із зарплати нардепа

У 2015 році нардепу належав автомобіль "БМВ", 2008 року, а також ¼ квартира у м.Нова Каховка, Херсонської області. Згодом нардеп повідомив, що з початку 2016-го частка в квартирі йому більше не належить.

Відтак нардеп офіційно проживає в готельному номері в Києві, гроші на оренду якого отримує з бюджету.

Колишня дружина Вінника після розлучення отримала у власність п’ятикімнатну квартиру, катер, гідроцикл, земельну ділянку площею 1,9 га у с. Дерев’янка Київської області.

Як повідомлялося, Іван Вінник та його бізнес-партнер Станіслав Ткачук мають заборгованість перед банками на суму 371 млн грн. Більша частина 335,4 млн грн. – це борг перед "Альфа-Банком". Ще 35,57 млн грн. – заборгованість перед "Приватбанком".

Ця заборгованість утворилася, оскільки Вінник і Ткачук поручилися за банківські кредити низки підприємств. Зокрема, "Заводу Будівельних матеріалів № 1", керівником якого був Вінник.

Ірина Салій, УП