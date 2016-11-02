Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вінник запевняє, що дані про кредит зникли з е-декларації через збій

Середа, 2 листопада 2016, 17:43

Нардеп БПП Іван Вінник заявляє, що інформація про його борг перед "ПриватБанком" відсутня в електронній декларації через збій в системі.

Про це політик заявив, реагуючи на новину про те, що його не випускають з України через несплату кредитів.

"У статті вказано, що я не показав у декларації, що маю борг перед "ПриватБанком". На жаль, через системні збої в роботі "дуже якісного" програмного забезпечення системи електронного декларування, після опублікування мною декларації було виявлено, що в ній не відображаються окремі відомості щодо моїх фінансових зобов’язань згідно з рішеннями судів, хоча вказані дані я вносив до Реєстру", - сказав Вінник.

"Я не виключаю, що відбулась помилка технічного характеру, оскільки мною, як і багатьма іншими декларантами, спостерігались збої в роботі системи під час подачі декларації", - додав він.

Нардеп пообіцяв, що усі відомості, які відображаються в Реєстрі некоректно, він змінить і подасть виправлену декларацію.

Окрім того, політик відхрестився від прав власності на чотири самохідних моторних судна та ¼ квартири.

"Звертаю Вашу увагу, що моє право власності на вказані судна було припинено на підставі судових рішень ще в 2010 році. (…) Моє право власності на ¼ квартири, яка знаходиться в м. Нова Каховка, також припинено на підставі судового рішення, що набрало законної сили, а реєстрація речових прав на вказану частину квартири за іншою особою припадає на початок 2016 року", - заявив Вінник.

Таким чином, запевняє депутат, висновки про приховування ним майна є необґрунтованими і такими, що не відповідають дійсності.

"Мені важко зрозуміти мотивацію журналістів, які безпідставні доводи російського "Альфа-Банку" відображають як істину в останній інстанції, при цьому навіть не намагаючись з’ясувати думку того, кого дискредитують у статті", - обурився він.

Як відомо, 1 жовтня видання "Наші гроші" повідомило, що народного депутата БПП Івана Вінника обмежили у праві виїзду за межі України у зв’язку із заборгованістю перед "Альфа Банком" і "ПриватБанком" на суму 371 млн грн.

Українська правда

Теми: БППдекларації
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

Усі новини...
БПП
Екснардепа "Блоку Петра Порошенка" впіймали на хабарі – ДБР
Мультиварки, теніс і тренажери: Мінюст покращив умови у СІЗО і в'язницях
Екснардеп від БПП нагрів державу на сотні тисяч – САП
Останні новини
15:51
Франківщина шукає охочих будувати укріплення на Донеччині: обіцяють бронь
15:39
У Борисполі покарають чоловіка, чий пес гуляв без намордника і покусав дітей
15:37
НАТО: Удари США і Британії по силах хуситів були оборонними
15:37
Закриття кордону Фінляндії: 11 іранців прослизнули "через хащі" з боку Росії
15:26
Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів
15:26
Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі
15:21
Бізнес продовжує наполягати на ризиках Нацстратегії доходів - заява
15:21
Медведєв під час візиту Сунака до Києва пригрозив Британії війною
15:03
Арахамія пояснив, що не сподобалося Комітету у законопроєкті про мобілізацію
15:02
В Україні продовжує дешевшати паливо: актуальні ціни
Усі новини...
Реклама: